Neuigkeiten bei Giesinger Bräu: Neues Bier, Kinofilm & Co.

Von: Leoni Billina

Giesinger-Bräu-Chef Steffen Marx © Marcus Schlaf

Giesinger Bräu bringt vier neue Biersorten auf den Markt. Das Besondere an den limitierten Spezialsorten: Sie sind im Fass gereift.

Arrrrr – das ist Piratensprache, erklärt Giesinger-Bräu-Gründer Steffen Marx. Und außerdem der Name von einem der vier neuen Biersorten, die Giesinger Bräu ab morgen im Angebot hat. Das Besondere: Die Spezialsorten sind im Fass gereift. Damit biete Giesinger Bräu als aktuell einzige Münchner Brauerei traditionelle Fasslagerung an, sagt Marx stolz.

Der Giesinger „Innovator“ und „Sternhagel“ sind dafür in Fässer eingefüllt worden, in denen zuvor Jamaica-Rum, Martinique-Rum, Cognac und Whiskey gelagert wurden. Rausgekommen sind „Arrrr“, „Rumms“, „Très Bier“ und „Glenmarx“. Ab morgen gibt’s die Spezialsorten beim Giesinger an der Rampe, im Webshop und im Stüberl sowie im Stehausschank zu kaufen – für 5,90 Euro pro Flasche.

Giesinger Bräu wagt sich an die komplizierte Fasslagerung

Die Idee sei schon länger gereift, sagt Marx. Wie aufwendig Fässer allerdings in der Handhabe sind, erklärt technischer Leiter Sebastian Esche: Holzfässer brauchen idealerweise eine bestimmte Temperatur – 18 Grad – und eine bestimmte Luftfeuchtigkeit – 70 bis 80 Prozent. Auch wichtig: Wie lang das Bier im Fass reift. Liegt es dort zu lang, kann es zu intensiv werden, der Alkoholgehalt zu hoch – zu kurz sollte es wegen der Aromen aber auch nicht lagern.

Im November und Dezember wurden die Biere in der Giesinger Brauerei in Fässer gefüllt. „Herausgekommen sind vier Biere, die alle unterschiedlich schmecken“, sagt Esche. „Und wir haben schon viele Ideen für die nächsten Biere.“ Die Menge der vier Spezialsorten ist auf insgesamt 3000 Liter begrenzt. Um Weihnachten rum könnte ein nächster Schwung fassgereifter Spezialsorten auf den Markt kommen.

Giesinger-Bräu-Chef Steffen Marx hat viele Pläne für 2023

Nicht der einzige Plan, den Brauerei-Chef Marx für 2023 hat. „Wir werden auch ein alkoholfreies Bier probieren“, verkündet er. „Und ja – ich habe vor zehn Jahren gesagt, wir machen niemals alkoholfreies Bier – aber Zeiten ändern sich!“ Auf den Markt kommen könnte das Alkoholfreie etwa nach der Wiesn. Alkoholfreie Biere würden immer mehr nachgefragt, weiß Marx. „Diesem Trend wollen wir uns nicht verschließen.“

Außerdem plant er in seiner Brauerei einen Tag der offenen Tür für „alle Münchner Bierfreunde“ im Juni.

Im Juni gibt‘s einen Kinofilm über die Geschichte von Giesinger Bräu

Nicht zuletzt geht heuer noch ein Projekt an den Start, das bereits seit Jahren in Arbeit ist: Ein Film über die Geschichte der Brauerei. Denn für Giesinger Bräu begann alles 2006 im tiefsten Giesing. In der Birkenau, im Schatten der Heilig-Kreuz- Kirche. Seit 2019 hat die ursprünglich kleine Hinterhof-Biermanufaktur am neuen Standort Werk2 eine Brauerei mit eigenem Brunnen, um echtes Münchner Hell zu produzieren. Die Geschichte der Brauerei gibt es im Juni als 90-minütigen Film zu sehen. „Wir haben das gesamte Material aus den letzten 17 Jahren gesammelt aufbereitet und werden ins Kino gehen“, sagt Chef Steffen Marx.