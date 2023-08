Gisela (86) gibt Gas: Münchner Seniorin Fitness-Vorbild - „Will gesund 100 werden“

Beeindruckte Ergebnisse: Gisela Eichhorn (86), Teilnehmerin der bestform-Studie für Senioren, berichtet Veronika Schmid (links), wissenschaftliche Mitarbeiterin der TU München, von ihren Trainingsfortschritten. © Dr. Melanie Heitkamp/TU München

Fit und gesund bis ins hohe Alter - davon träumen wir alle. Dafür kann einiges tun. Gisela (86) trainiert zwei Mal die Woche in ihrer Senioreneinrichtung.

Über 400 Senioren trainieren an speziellen Trainingsgeräten

Mehr als 400 hochbetagte Senioren üben derzeit im Rahmen der bestform-Studie regelmäßig an speziellen Trainingsgeräten, um fit und gesund zu bleiben, und werden dabei von Wissenschaftlern der TU München betreut. Ein Vorbild ist Gisela Eichhorn. „Es ist einfach wichtig, sich immer wieder einen Ruck zu geben, den Puls auf Touren zu bringen“, sagt sie lachend – und macht mit ihren 86 Jahren auch gleich vor, wie es geht.

Gisela Eichhorn nimmt an einer der weltweit größten Studie ihrer Art der TU München teil

Nina Schaller von der TU München zeigt eines der Trainingsgeräte für Senioren. Mit ihrem Team untersucht die Wissenschaftlerin gerade, wie die Bewohner von Senioreneinrichtungen vom regelmäßigen Training im Rahmen der bestform-Studie profitieren. © Markus Götzfried

Mit strammen Schritten marschiert sie im Seniorenquartier Pilsensee in Seefeld den Gang entlang, begleitet von Sportwissenschaftlern der TU München. Sie betreuen neben Gisela Eichhorn Senioren in mehr als 20 Einrichtungen in der Region München. Ziel ist es, im Rahmen einer der weltweit größten Studien ihrer Art herauszufinden, wie stark alte Menschen gesundheitlich von regelmäßigem Training an speziellen Fitnessgeräten profitieren. Derzeit laufen die Abschlussuntersuchungen u. a. mit Ausdauer- und Krafttests. Die Leitung des vielbeachteten Projekts haben Nina Schaller und Privatdozentin Dr. Monika Siegrist.

Meine Kondition hat sich verbessert, ich halte im Alltag einfach länger durch

Münchner Seniorin berichtet von ihren Trainingsfortschritten

Auch Gisela Eichhorn hat zweimal pro Woche fleißig mitgemacht. Ihr Fazit: „Meine Kondition hat sich verbessert, ich fühle mich besser als vor dem Training. Ich kann wieder längere Strecken gehen, halte einfach im Alltag länger durch. Insgesamt hat auch meine Beweglichkeit etwas zugenommen.“ Für die 86-Jährige ist das Training einer der Schlüssel, um sich im Alter viel Selbstständigkeit und damit auch Lebensfreude zu bewahren: „Ich möchte gerne 100 Jahre alt werden – und dies möglichst gesund Dafür muss und werde ich etwas tun.“

Beim Training im Seniorenquartier Pilsensee an frühere Leidenschaft Sport angeknüpft

Das Training bot der Münchnerin, die seit eineinhalb Jahren im Seniorenquartier Pilsensee lebt, die Gelegenheit, an ihre frühere Leidenschaft anzuknüpfen. „Ich habe immer Sport getrieben, bin gerne geschwommen – auch bei Wettkämpfen. Meine Paradedisziplin war Kraulen.“

Professor Martin Halle vom Klinikum rechts der Isar: „Wer sich regelmäßig bewegt, ist auf der Gewinnerseite“

Der Kardiologe und Präventionsmediziner Professor Martin Halle von der TU München ist Initiator der bestform-Studie für Senioren. © Beres Fotrografie

Dass sportbegeisterte Senioren auch in ihren Betreuungseinrichtungen trainieren können, hält Professor Martin Halle von der TU München für enorm wichtig. „Wer sich regelmäßig bewegt, ist auf der Gewinnerseite. Er steigert seine Lebensqualität und seine Leistungsfähigkeit, leidet seltener an chronischen Erkrankungen, etwa des Herz- Kreislauf-Systems, Diabetes oder Demenz, ist körperlich weniger eingeschränkt, bleibt geistig fit, hat mehr soziale Kontakte und eine höhere Lebenserwartung.“

Präventionsmediziner warnt vor Muskelabbau im Alter

Im Alter sei regelmäßiges Training wichtiger denn je, betont der Präventionsmediziner: „Mit dem Alter verliert der Körper schnell an Muskulatur, die Knochen werden brüchiger, das Gleichgewichtsgefühl verschlechtert sich. Dadurch erhöht sich die Gefahr von Stürzen mit schweren Verletzungen. Dieses Risiko lässt sich zumindest reduzieren.“