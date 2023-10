Vor Franz haben alle Gangster Angst: 68-jähriger Münchner brachte schon fünf Betrüger hinter Gitter

Von: Andreas Thieme

Teilen

Franz B. (68, l.) hat gut Lachen: Er wurde oft von Callcenter-Betrügern angerufen und half mit, sie festzunehmen. Batuhan Y. (23, r.) koordinierte als sogenannter Keiler die betrügerischen Anrufe bei Münchner Senioren. © Jantz

Die Polizei dankt ihm, Kriminelle fürchten ihn: Franz B. (68) wurde schon mehrfach von Callcenter-Betrügern angerufen. Doch auf ihre Maschen fiel er nicht rein - sondern half mit, die Gangster hinter Gitter zu bringen.

München – Dieser Mann ist eine Wucht! 68 Jahre alt und kein bisschen Angst: Franz B. wird seit Jahren immer wieder von Telefon-Betrügern angerufen. Doch reingefallen ist er auf die Maschen nie, die in München jährlich millionenschwere Schäden verursachen. Im Gegenteil: Der schlaue Senior hat sogar mitgeholfen, mehrere Bandenmitglieder festzunehmen.

Franz’ irre Bilanz: „Ich habe schon fünf Kriminelle hinter Gitter gebracht.“ Natürlich immer zusammen mit der Münchner Polizei, die seine Dienste sehr zu schätzen weiß. Erst im Mai 2022 wurde Franz B. im Präsidium für seinen furchtlosen Einsatz belobigt.

Doch seither wird der 68-Jährige nicht müde, auch weiteren Betrügern das Handwerk zu legen: „Ich wurde schon mehr als zehnmal angerufen. Enkeltrick, Schockanruf und Falsche Polizisten - ich kenne mittlerweile alle kriminelle Maschen.“

Münchner wird immer wieder von Betrügern angerufen - und liefert sie an die Polizei

Am Freitag folgte sein nächster Streich: Franz B. sagte am Landgericht gegen einen 23-jährigen Gauner aus, der zwei Rentnern in Süddeutschland mehr als 50.000 Euro abgezockt hatte. Als Kommissar hatte sich Batuhan Y. ihnen gegenüber im Januar 2020 ausgeben und vorgegaukelt, die Senioren seien in großer Gefahr, weil Einbrecher es auf sie abgesehen hätte. Im guten Glauben, die Polizei sichere ihr Geld, gaben eine 92-Jährige und ein 88-Jähriger Bares und Schmuck in Stoffbeuteln verpackt an eine Abholerin.

Tatsächlich aber war dieses Vorgehen Teil der Betrugsmasche, die Batuhan Y. laut Anklage am Telefon koordinierte. Doch bei Franz B. funktionierten die perfiden Betrugsmaschen nicht. „Ich habe das gleich durchschaut und nebenher die echte Polizei benachrichtigt, dass ich wieder Betrüger am Telefon habe.“

Landgericht: 23-jähriger Täter wurde dank Franz B. geschnappt, der den Lockvogel spielte

Kaum zu glauben: Von 22 Uhr abends bis zum nächsten Mittag musste Franz B. mit Batuhan Y. am Telefon ausharren und „das Spiel mitspielen“, wie er sagt. Doch der mutige Einsatz lohnte sich: Nach mehr als zwölf Stunden kam es in diesem Fall zur Festnahme.

„Ich bin froh, dass ich helfen konnte“, sagt Franz B. Seinem Betrüger droht nun lange Haft. Mehr als 1,2 Millionen Euro Schaden verursachten Callcenter-Betrüger heuer bis August - meist durch Schockanrufe. 22 Täter konnte die Polizei schnappen.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.