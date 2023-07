"Mann stürzt in München in U-Bahn-Gleis – Ein schneller Sprung rettet ihm das Leben"

Am Bahnhof Klinikum Großhadern

+ © Manfred Bail/imago Ein Mann ist am Donnerstag in ein U-Bahn-Gleis gefallen und konnte sich mit einem Sprung in den dortigen Sicherheitsbereich retten. (Archivbild) © Manfred Bail/imago

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marvin Köhnken schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein Mann ist am Donnerstag in ein U-Bahn-Gleis gestürzt und wurde kurzzeitig ohnmächtig. Als eine U-Bahn heranrauschte, rettete ihm seine schnelle Reaktion das Leben.

München – Notruf bei der Münchner Polizei am Donnerstag, 6. Juli, gegen 23 Uhr: Mann im U-Bahn-Gleisbett am Bahnhof Klinikum Großhadern. Ein Passant hatte beobachtet, wie sich eine Person dort aufhielt, als eine U-Bahn einfuhr. Sofort wählte er die Notrufnummer 110.

Umgehend entsandte die Münchner Polizei mehrere Streifen zum U-Bahnhof in Hadern. Bei den Untersuchungen vor Ort stellte sich laut einer Meldung von Freitag heraus, dass ein 54-jähriger Mann aus München kurz vor dem Notruf am Bahnsteig telefonierte. Anschließend stürzte er den Erkenntnissen der Polizei zufolge in den Gleisbereich und blieb dort bewusstlos liegen, bevor er nach kurzer Zeit wieder zu sich kam und im Gleisbereich umherlief.

U-Bahn bremst im Bahnhof Klinikum Großhadern – Mann springt in Sicherheitsraum

Als der U-Bahn-Zug in den Bahnhof einfuhr und eine Schnellbremsung durchführen musste, sprang der 54-Jährige rechtzeitig in den Sicherheitsraum unter dem Bahnsteig. Es kam zu keiner Berührung zwischen dem Zug und dem Mann.

Beim Sturz in den Gleisbereich hat sich der 54-Jährige schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Laut der Polizei München hatte der Mann zuvor Drogen konsumiert. Der U-Bahnverkehr zwischen Großhadern und Klinikum Großhadern wurde für etwa eine Stunde unterbrochen. Die weiteren Untersuchungen bezüglich des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr werden von der Münchner Verkehrspolizei durchgeführt.

Laut Angaben der Polizei erlitt der Mann schwerste innere Verletzungen, mehrere Knochenbrüche und eine Platzwunde am Kopf. Bei dem Vorfall stand er den Beamten zufolge wohl unter dem Einfluss von harten Drogen. Darüber hinaus gäbe es für den Verletzten bereits 50 Einträge ins Polizeiregister wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Alle Bahnsteige an den U-Bahnhöfen in München mit Sicherheitsraum ausgestattet

Die schnelle Reaktion des Mannes rettete ihm offenbar das Leben. Denn: Unter jedem Bahnsteig an den U-Bahnhöfen in München befindet sich ein Sicherheitsraum, der sich über die gesamte Länge des Bahnsteigs erstreckt. Wenn Personen in den Gleisbereich fallen, können sie sich dort in Sicherheit bringen, erklärt die Polizei in ihrer Meldung.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Die Personen sollten sich flach an die Wand des Sicherheitsraums drücken, sich nicht bewegen und durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen. Der Sicherheitsraum sollte erst verlassen werden, wenn sie durch Feuerwehr, Polizei oder das Betriebspersonal dazu auffordert werden.

Hinweis: Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Marvin Köhnken sorgfältig geprüft.