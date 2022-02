Streit mit Ex-Bundesligaprofi: Strafanzeige gegen Söders Tochter - „Ich hatte Angst vor ihm“

Teilen

Gloria Sophie Burkandt verteidigt ihren Vater Markus Söder auf Instagram. © Screenshot Instagram gloriasophieee

Söders Tochter Gloria-Sophie droht Ärger. Gegen die 23-Jährige soll eine Strafanzeige vorliegen. Das Model wehrt sich gegen die Anschuldigungen.

München/Berlin - Gloria-Sophie ist Model und die Tochter von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Damit steht die 23-Jährige in der Öffentlichkeit. Ihre über 30.000 Instagram-Fans versorgt die junge Frau regelmäßig mit Schnappschüssen von ihren Urlaubsreisen oder ihren Modeljobs. Erst kürzlich reiste sie beruflich nach New York. Nun droht Gloria-Sophie aber möglicherweise Ärger.

Strafanzeige gegen Söders Tochter? Streit zwischen Gloria-Sophie und Ex-Bundesligaprofi

Gegen die 23-Jährige soll eine Strafanzeige vorliegen - und das von keinem Unbekannten. Wie die Bild berichtet, soll Ex-Bundesliga-Profi Daniel Scheinhardt (51) wegen Beleidigung Strafanzeige gegen das Model gestellt haben. Zwischen 1990 und 2002 spielte Scheinhardt für Hertha BSC und St. Pauli.

Laut Bericht geschah der Vorfall Mitte Oktober in Berlin. Gloria-Sophie soll auf einem E-Scooter unterwegs gewesen sein, der Ex-Fußballprofi in seinem Mercedes. Sie soll Scheinhardt auf der Gegenfahrbahn entgegengekommen und plötzlich auf seine Spur rübergezogen sein, so die Bild, der der Polizeibericht eigenen Angaben zufolge vorliegt.

Strafanzeige wegen Beleidigung gegen Gloria-Sophie: Söders Tochter wehrt sich

Als beide stoppten, sei es der Zeitung zufolge zum Streitgespräch gekommen. „Sie hat mich als ,bescheuert‘ und ,Wichser‘ tituliert und beleidigt“, wird der 51-Jährige aus dem Polizeibericht zitiert. Er habe die Polizei gerufen, sie soll auf dem Roller davongefahren sein. Daraufhin folgte dem Bericht zufolge die Anzeige.

Scheinhardt wollte sich auf Anfrage der Zeitung nicht äußern. Gloria-Sophie sagte der Bild: „Ich würde niemals zu jemanden ,Wichser‘ sagen, so rede ich gar nicht. Er hat mich angeschrien, war sofort aggressiv. Ich hatte Angst vor ihm.“ Nun sollen beide Seiten von der Polizei zu dem Vorfall befragt werden. (kam)