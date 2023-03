Zweckerträge der GlücksSpirale: wichtige Unterstützung für den Naturschutz

Immer ein Gewinn ... auch für die Natur. Lotto Bayern unterstützt den Bayerischen Naturfonds. © Lotto Bayern

Der Bayerische Naturschutzfonds fördert mit jährlich rund 2,8 Millionen Euro aus den Zweckerträgen der GlücksSpirale diverse Umweltprojekte im Freistaat.

Seit Beginn der Unterstützung im Jahr 2000 wurden bis 2022 insgesamt 1.034 Projekte in allen Regionen Bayerns realisiert. Jedes für sich ein Gewinn für die Natur. Denn auch vermeintlich kleine Projekte können viel bewegen.

Bayerns kleinste Eulenart schützen – der Steinkauz

Der Steinkauz ist gefährdet in Bayern. Dank der Zweckerträgen der GlücksSpirale kann die Population erhalten werden. © LBV Bildarchiv

Die Streuobstwiesen in Unterfranken sind ein besonders wichtiger Lebensraum für viele Tierarten. Hier lebt untern anderem die größte Population des gefährdeten Steinkauzes in Bayern. Die Ortsgruppe Aschaffenburg-Miltenberg des Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (LBV) führt regelmäßig eine Bestandserfassung und Kartierung der Nistplätze durch. Zum Erhalt der ortstreuen kleinen Eulenart gilt es, die bekannten Reviere zu bestätigen und neue potenzielle Höhlenbäume zu bestimmen. Dies ging nur dank des Einsatzes zahlreicher Ehrenamtlicher und der Finanzierung durch die Zweckerträge der GlücksSpirale.

Über zwölf Millionen Euro für gemeinnützige Einrichtungen Zahlreiche Projekte, die ansonsten nur schwer oder gar nicht realisierbar wären, können mit den Mitteln der GlücksSpirale verwirklicht werden. So fließen die Zweckerträge der GlücksSpirale an den Deutschen Olympischen Sportbund, die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sowie an den Bayerischen Naturschutzfonds. 2022 erhielten diese gemeinnützigen Einrichtungen in Bayern über zwölf Millionen Euro.