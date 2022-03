Golfclub München: Grüne und SPD wollen Pachtvertrag bis 2034 verlängern - Dann soll ein neues Konzept greifen

Von: Sascha Karowski

Auch in Thalkirchen wird weiter Golf gespielt. Der Pachtvertrag mit dem Club wird verlängert. © Joaquim Ferreira/imago

Der Stadtrat wird am Donnerstag den Pachtvertrag für den Golfplatz in Thalkirchen verlängern. Das teilen Grüne und SPD auf Anfrage mit. Aber: Zumindest aus Sicht der Grünen wird das Gelände nach 2034 anders genutzt.

München - Der Pachtvertrag mit dem Münchner Golfclub (MGC) für den Golfplatz in Thalkirchen wird am Donnerstag verlängert. Grüne und SPD werden dem Vorschlag von Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) zustimmen. Das 140 000 Hektar große Areal war bis in die 50er-Jahre als Teil der Park- und Naturlandschaft Hinterbrühl öffentlich zugänglich. Dann verpachtete es die Stadt an den Golfclub. Der Pachtvertrag war 1999 um 25 Jahre verlängert worden. Nun läuft er aus.

SPD-Vize Kathrin Abele: „Verein engagiert sich für den Naturschutz“

Zuletzt hatte unter anderem der Verein Münchner Forum gefordert, das Areal den Bürgern zurückzugeben und nicht für eine „privilegierte, die Allgemeinheit ausschließende Nutzung bereitzustellen. Doch dem sei mitnichten so, argumentiert beispielsweise SPD-Vize Kathrin Abele. Schließlich fänden auf dem Gelände nicht nur 2500 Mitglieder aus allen Bereichen der Gesellschaft seit Jahrzehnten eine sportliche Heimat. „Der Verein engagiert sich auch sehr für den Naturschutz und leistet damit nützlichen Beitrag für den Erhalt der Biodiversität.“

Grünen-Chefin Anna Hanusch legt Wert auf ein alternatives Konzept zur Nutzung

Grünen-Chefin Anna Hanusch sagte am Dienstag: „Golf ist zwar kein Volkssport. Der Golfplatz wird bei passender Witterung jedoch von vielen Menschen genutzt, darunter auch Jugendliche, für die der Verein attraktive Angebote geschaffen hat.“ Auch um den Schutz der Natur und der Landschaft kümmere sich der Verein.

Hanusch schränkt aber ein, die Pachtverlängerung erfolge zumindest aus Sicht der Grünen letztmalig. „In Anbetracht der Flächenknappheit in unserer wachsenden Stadt legen wir Wert auf ein alternatives Konzepts zur Nutzung für die Öffentlichkeit nach 2034.“ Das soll nun erstellt werden.