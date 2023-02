Ein neues Kapitel der Varieté-Unterhaltung

Teilen

Ab dem 9. März 2023 werden auf der GOP-Bühne Geschichten lebendig © GOP Varieté Theater

Ab dem 9. März 2023 verwandelt sich die GOP-Bühne in einen kleinen, gemütlichen Buchladen. Doch dies ist kein gewöhnlicher Buchladen – hier werden Geschichten lebendig!

Momo, Robinson Crusoe, Romeo und Julia – die Figuren aus guten Büchern sind Idole, beflügeln, inspirieren und beeinflussen nicht selten das ganze Leben. Kein Wunder also, dass ein guter Bookshop weit mehr ist als nur ein Einkaufsladen. Hier kommt es möglicherweise zur alles entscheidenden Begegnung! Mit literarischen Helden oder realen Menschen, die man ganz zufällig an der Kasse trifft.

Im GOP-Bookshop führt jedenfalls Frau Sonntag (Amélie Demay, GOP-Freunden aus „La Luna“ in Erinnerung) das Regiment. Sie versteht sich darauf, der Welt der schönen Geschichten Leben einzuhauchen. Michael Endes Momo bezaubert mit Jonglage. Romeo und Julia verkörpern die große Liebe in einem atemberaubenden Chinese-Pole-Act.

Das ganze Drama und die Romantik der großen Literatur werden zwischen den Regalen artistisch in Szene gesetzt, alles begleitet von grandioser Live-Musik. Der kauzige Vertreter von Zauberartikeln, Mr. Robinson, sorgt dabei für reichlich Wirbel und die komödiantische Würze.

Dieser Bookshop hat es in sich – am liebsten würde man nach Ladenschluss noch bleiben.

Tickets & Programm

Impressionen vom GOP Varieté Theater Fotostrecke ansehen

Das Ensemble der Show “Bookshop”

Michele und Amélie Partnerakrobatik, Comedy Gwenadou Schoreckleloeck Hula Hoop Alex und Vlad Ikarische Spiele Bekka Rose Keulenjonglage Helena Jans Strapaten TriOle Live Musik Duo Frénésie Duo Pole Joel Baker Clown, Handstand Regie Sabine Rieck Lichtdesign Daniel Hensche Choreographie Bénédicte Petit Kompositionen Sergej Sweschinski Bühnenbild Stella Dobewall und Sebastian Drozdz Spieldauer ca. 2 Stunden inkl. Pause

Eine Produktion von GOP showconcept. Änderungen vorbehalten.

„Bookshop“ vom 9. März bis 30. April 2023 im GOP Varieté-Theater München Eintrittskarten für das GOP München sind für 49 Euro erhältlich, inklusive einem 2-Gänge-Menü als Arrangement bereits ab 70 Euro.

Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen 22 Euro, Schüler:innen/Studierende/Azubis bis 27 Jahre zahlen 35 Euro.



Showtime ist dienstags bis donnerstags um 20 Uhr, freitags und samstags um 17.30 und 21.00 Uhr sowie sonn- und feiertags um 14.30 und 18.30 Uhr. Preise zzgl. 1,50 Euro Servicegebühr und ggf. 3,90 Euro Versand

Tickets und Gutscheine unter (089) 210 288 444 oder variete.de

„Kids für nix“: Anlässlich der bayerischen Osterferien erhält vom 1. bis zum 16. April jedes Kind bis einschließlich 14 Jahre, das in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen die Show besucht, freien Eintritt.

GOP. extra GOP Comedy Club

Publikumsliebling Martina Brandl führt dieses Mal durch den GOP Comedy Club. Die Kabarettistin, Sängerin und Bestsellerautorin spielt nicht nur für, sondern auch mit ihren Zuschauern - und das gekonnt. Als Gäste mit dabei hat sie Autor und Comedian

Max Osswald, der im Mai 2022 seinen Debütroman veröffentlicht hat, Jochen Falck, der mit Sicherheit eine tiefe Schneise der Begeisterung hinterlässt, und C. Heiland, der garantiert dafür sorgen wird, dass Sie sich nach diesem Abend um einiges besser fühlen werden. Freuen Sie sich auf Kabarett, Schlagfertigkeit, Musik, Artistik und vor allem eins – Lachmuskelkater am Folgetag!

Termin 20. März 2023 Showbeginn 20 Uhr Preis 35 € für Erwachsene, 25 € für Schüler:innen/Studierende, 15 € für Kinder bis einschließlich 14 Jahren

Kontakt für weitere Informationen:

GOP Varieté-Theater München

Maximilianstraße 47

80538 München

Tel: (089) 210 288 444

Web: www.variete.de

E-Mail: info-muenchen@variete.de