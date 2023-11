Feuerwehr München im Großeinsatz: Brennender Lkw sorgt für Vollsperrung am Georg-Brauchle-Ring

Von: Elisa Buhrke

Die Feuerwehr München musste am Georg-Brauchle-Ring einen brennenden Lkw löschen. © Berufsfeuerwehr München

Verkehrschaos in München: Ein brennender Lkw sorgt für eine Vollsperrung und aufwendige Löscharbeiten der Feuerwehr.

München - Ein brennender Lkw hat am Montagnachmittag (13. November) für erhebliche Verkehrsbehinderungen am Georg-Brauchle-Ring in München-Moosach gesorgt. Der Fahrer des Lastwagens bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung auf seiner geladenen Schuttmulde und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Um seinen Lkw vor dem Feuer zu schützen, entlud er die Mulde und fuhr das Fahrzeug nach vorne.

Brennender Lkw am Georg-Brauchle-Ring in München: Feuerwehr rückt an

Die Feuerwehr musste für die Löscharbeiten eine Fahrspur in Richtung Dachauerstraße komplett sperren. Mit zwei C-Rohren über eine Steckleiter und die Drehleiter bekämpften die Einsatzkräfte den Brand. Nachdem das Feuer weitestgehend gelöscht war, wurde die mit Schrott beladene Abfallmulde in den nahegelegenen Betriebshof der Abfallwirtschaftsbetriebe gebracht. Dort musste der Schrottmüll entladen und auseinandergezogen werden, um alle Glutnester abzulöschen. Hierfür wurde ein Lkw der Feuerwehr mit einem Kran und Greifer angefordert.

Die Polizei hat bereits im Betriebshof die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr noch nicht beziffert werden. Während der Löscharbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im gesamten Bereich des Georg-Brauchle-Rings.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

