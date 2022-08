Großeinsatz der Feuerwehr München: Prinzregentenstadion in Flammen – Straße total gesperrt

Von: Klaus-Maria Mehr

Die Feuerwehr München rückte am Samstagmorgen zum Großeinsatz aus. © Holger Hollemann/dpa

Dicke Rauchwolken standen am Samstagmorgen über dem Prinzregentenstadion in München. Die Feuerwehr rückte zum Großeinsatz aus.

München – Das Feuer brach wohl in den frühen Morgenstunden aus. Die Feuerwehr München warnte gegen 7.25 Uhr alle Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten und nicht nach draußen zu gehen. Zum selben Zeitpunkt lief ein Großeinsatz am Prinzregentenstadion im Münchner Zentrum an.

Brand im Prinzregentenstadion: Straße total gesperrt - Warnung an Anwohner am Morgen

Die Prinzregentenstraße wurde total gesperrt. Die Löscharbeiten dauerten eine Stunde an, dann entwarnte die Feuerwehr via Twitter die Anwohner. Wegen aufwendigen Nachlöscharbeiten bliebt die Straße weiter gesperrt bis etwa 10.15 Uhr. Vor Kurzem wurde der Einsatz beendet.

Das Feuer brach laut einem Sprecher der Feuerwehr München im Obergeschoss des Prinzregentenstadions aus. Über die Brandursache oder die Höhe der Schadenssumme gibt es noch keine Informationen. Der ursprüngliche Bau aus den 1930er-Jahren wurde in den 1990er-Jahren aufwändig saniert und beherbergt neben dem Eisstadion Münchens größte Saunalandschaft.

