Flucht über Münchens Dächer: Mann provoziert hollywoodreifen Großeinsatz

Von: Sabrina Proske

Teilen

Über Münchens Dächer ergriff ein 32-jähriger Delinquent die Flucht (Symbolbild). © Max Ludwig - mufkinnphotos / aal via www.imago-images.de

Am Montagmorgen lieferten sich ein Mann und die Polizei eine spektakuläre Verfolgungsjagd. Spezialeinheiten nahmen ihn schließlich fest.

München – Am Montagmorgen sollte ein 32-jähriger Mann wegen eines Drogen-Verstoßes von der Polizei abgeholt werden. Als die Polizei an seiner Wohnung klopfte, öffnete er jedoch nicht die Tür. Was danach passierte, hört sich an wie eine Szene aus einem Drehbuch: Die Polizisten brachen gewaltsam die Tür des Mehrfamilienhauses auf. Doch der Täter ergriff die Flucht und gelangte über ein Fenster auf das Dach des Gebäudes.

München: Erhöhtes Polizeiaufgebot und Feuerwehr waren nötig, um Mann zu stellen

Um den Flüchtigen zu stellen, sperrte die Polizei mehrere angrenzende Straßen und rief Spezialeinheiten sowie die Feuerwehr zur Unterstützung. Zahlreiche Einsatzkräfte sicherten den Gebäudekomplex. Laut Polizei konnte der 32-Jährige zwischenzeitlich auf das Dach des Nachbargebäudes entkommen. Dort drang er durch ein Dachfenster in eine Wohnung ein. Mit einer Drehleiter der Feuerwehr gelangten die Einsatzkräfte schließlich in die Wohnung, in die sich der Mann geflüchtet hatte.

Haftbefehl nach Drogen-Verstoß und Anzeige wegen Hausfriedensbruch

Und dann endet auch schon die Szene im Drehbuch: Der 32-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Anschließend wurde er in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht und zusätzlich wegen Hausfriedensbruchs angezeigt.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.