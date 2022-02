Großeinsatz in München: Autowerkstatt steht in Flammen - zwei Menschen verletzt

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Großbrand in München. © David Gannon/dpa/Symbolbild

Zu einem Großbrand kam es am Samstagmittag im Münchner Stadtteil Sendling. Eine Autowerkstatt stand in Flammen. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle.

Update vom 12. Februar, 14.32 Uhr: Entwarnung auch für die Anwohner. Die Feuerwehr gibt bekannt, dass keine Gefahr mehr durch eine Rauchentwicklung mehr ausgehe. „Danke für das Verständnis!“, heißt es auf Twitter.

Update vom 12. Februar, 14.16 Uhr: Die Feuerwehr gibt Entwarnung. Der Brand wurde gelöscht. Kleinere Nachlöscharbeiten seien noch im Gange. Erste Einsatzkräfte ziehen sich bereits zurück. Über das Ausmaß des Schadens ist bislang noch nichts bekannt.

Update vom 12. Februar, 14.04 Uhr: Die Feuerwehr München kämpft weiterhin mit den Flammen. Sie schreiben auf Twitter, dass typische Werkstatteinrichtungsgegenstände wie Hebebühnen und Acetylenflaschen die Löscharbeiten erschweren. Die beiden verletzten Personen sollen sich mittlerweile in Münchner Krankenhäusern in Behandlung befinden.

Zwei Verletzte bei Werkstatt-Brand in München

Update vom 12. Februar, 13.56 Uhr: Die Feuerwehr berichtet auf Twitter, dass es erste Löscherfolge gebe. Diese seien sichtbar geworden, da sich der Rauch langsam gelichtet habe. Mittlerweile spricht sie auch von zwei verletzten Personen.

Erstmeldung vom 12. Februar, 13.50 Uhr: München - In München-Sendling brennt es. Laut Feuerwehr München steht in der Albert-Roßhaupter-Straße eine Autowerkstatt in Flammen. Einheiten der Berufs- und der freiwilligen Feuerwehr sind vor Ort, heißt es auf Twitter. Das Gebäude soll in Vollbrand stehen. Eine Person soll wohl verletzt worden sein. Der Auslöser des Feuers ist bislang noch unbekannt.

Feuer in München: Warn-Apps lösen aus

Durch den Brand soll es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen sein. Die Warn-Apps Katwarn und NINA lösten bereits aus. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten. Weiter heißt es, dass das betroffene Gebiet um die Albert-Roßhaupter-Straße gemieden werden soll.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.