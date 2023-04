Einlass-Stopp! Mega-Ansturm auf das Deutsche Museum

Von: Daniela Pohl

In den Ferien warten oft hunderte Menschen vor dem Deutschen Museum © Markus Götzfried

Wer gestern ins Deutsche Museum wollte, musste sich in Geduld üben. Bereits zwei Stunden nach Einlass reichte die Besucherschlange an der Uferstraße über 100 Meter den Block entlang.

Der Ansturm auf das weltbekannte Museum für Naturwissenschaften und Technik ist riesig: Immer wieder ist das Haus ausverkauft - Besucher ohne Online-Ticket müssen dann draußen bleiben. Der Wind pfeift eisig, Kinder rennen zwischen den Wartenden hin und her, Eltern treten von einem Fuß auf den anderen. Ihnen ist kalt. Von Zeit zu Zeit ruckelt die Schlange vorwärts. Doch bis man am ersehnten Eingang ist, dauert es: Ungefähr 45 Minuten, sagt eine Frau, die es endlich nach vorne geschafft hat. Sie habe nicht mit so einem großen Andrang gerechnet, sonst hätte sie vorab ein Online-Ticket gekauft, mit dem man direkt zum Einlass darf.

Maximal dürfen 3500 Besucher gleichzeitig im Deutschen Museum sein

Rund 57 000 Menschen (Stand gestern) waren laut einem Sprecher des Deutschen Museums seit Beginn der Osterferien zu Gast - im Schnitt sind das rund 4900 Besucher pro Tag. „An einem normalen Besuchstag unter der Woche kommen etwa 2000 Menschen her“, so der Sprecher. Jüngster Spitzenreiter: am vergangenen Mittwoch - ein Regentag - stürzten sich 5900 Menschen ins Abenteuer Forschung an der Isar. Der Laden brummt: Die maximale Besucherzahl von rund 3500 Menschen, die sich gleichzeitig im Ausstellungsgebäude aufhalten dürfen, wird laut dem Sprecher „häufiger“ erreicht. Mit ein Grund dafür sei auch die lange Aufenthaltszeit im Museum. „Früher blieben viele Menschen nur zwei bis zweieinhalb Stunden im Museum, heute bleiben sie mitunter sechs Stunden lang und mehr, weil es so viel Neues im Haus zu entdecken gibt. Das führt aber dazu, dass für zusätzliche Besucherinnen und Besucher dann unter Umständen kein Platz mehr im Haus ist“, sagt der Sprecher.

Das Haus ist oft ausverkauft

Auch gestern und vorgestern war das Haus am frühen Nachmittag bereits ausverkauft: Museumsmitarbeiter teilten den Wartenden mit, dass das Haus für diesen Tag ausverkauft sei und ein Einlass derzeit nur noch mit Online-Tickets möglich sei, oder, wenn andere Besucher das Museum wieder verlassen.

Auf jeden Fall ein online-Ticket kaufen

Der Sprecher rät Gästen in jedem Fall dazu, den Einlassschein virtuell zu kaufen - so wie rund 60 Prozent der Gäste an Tagen mit hohem Besucheraufkommen. Der Vorteil: „Damit können Sie an der Warteschlange vorbei direkt zum Einlass gehen“, sagt der Sprecher. Außerdem gebe es Online-Tickets „nur dann zu kaufen, wenn noch Platz im Haus ist“.

Wer weiterhin analog unterwegs sein will, der sollte früh aufstehen: morgens um 9 Uhr sei die Wartezeit „praktisch gleich Null“.