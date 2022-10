„Unverschämtheit, das ist geschäftsschädigend“: Großer Post-Zoff in München - Zustellerin erklärt Dilemma

Von: Nina Bautz

Bei der Münchner Post kommt es derzeit zu Zustellungsproblemen (Archivbild). © Marcus Schlaf

Fristen verstreichen, Rechnungen kommen nicht an, wichtige Unterlagen verschwinden: Die Deutsche Post bekommt ihr Brief-Zustellungsproblem in München nicht in den Griff.

München - Leere Briefkästen überall. Nach dem Bericht in unserer Zeitung über verzögerte Briefzustellungen wegen Personalmangels bei der Deutschen Post haben sich etliche Leser bei uns gemeldet. Die Wut der Münchner wächst. Denn: Verspätete Post ist nicht nur ärgerlich, sondern kann auch ernsthafte Folgen haben.

„Diese Situation gefährdet die Versorgung der Patienten“, sagt etwa der Münchner Allgemeinarzt Wolfgang Ritter. Seine Praxis erreichten häufig Beschwerden, dass die Post gar nicht oder verspätet ankäme, berichtet Ritter. Es käme oft vor, dass Patienten ihre Rezepte zu spät erhielten – und die wichtigen Medikamente bereits aufgebraucht seien. Oder Patienten würden auf ihre Krankschreibung warten. „Die Arbeitgeber wollen diese möglichst schnell – der Patient kann sie aber nicht abgeben.“ Das Vertrauen in die Post schwindet.

Post-Zoff in München: „Unverschämtheit, das ist geschäftsschädigend“

Rechtsanwalt Christian Westhagen berichtet, dass er Widerspruchsschreiben mit Fristen nicht mehr nur noch per Post verschicke. „Momentan sind wir vorsichtig und schicken gleichzeitig ein Fax zur Sicherheit.“ Leserin Claudia D. (65) aus Gern ist sauer. Sie leitet einen Verein. „Ich habe über zwei Wochen keine Post bekommen. Ich habe erboste Anrufe bekommen, warum ich nicht auf Briefe reagiere – die ich nicht bekommen habe. Das ist eine Unverschämtheit, das ist geschäftsschädigend.“

Uta Schütze (51, Name geändert) aus Neuhausen hatte dreieinhalb Wochen einen leeren Briefkasten. Sie wartete auf wichtige Krankenkassenunterlagen und eine neue Kreditkarte für eine Reise. „Das geht einfach nicht.“ Ihr Wohnort ist tatsächlich stark betroffen. Laut Bundesnetzagentur gab es im Postleitzahlenbereich 80636 besonders viele Beschwerden. Aber nicht nur da: Von Januar bis Ende September 2022 seien 709 Beschwerden aus München eingegangen. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 waren es 430. Die lückenhafte Zustellung führe auch zu mehr Arbeit und Kosten, sagt Leserin Ingeborg Josch (59) aus der Maxvorstadt. Schon mehrmals habe sie ihre Abo-Zeitschrift im Geschäft kaufen müssen, weil sie gar nicht ankam. „Das ist beschwerlich, da ich gehbehindert bin.“ Besonders rege sie auf: „In jedem Unternehmen sind derzeit Leute krank. Aber trotzdem muss der Betrieb weiterlaufen…“

München: Briefzustellerin wirbt um Verständnis - „Schwierig, das abzubauen“

Briefzustellerin Lisa Metz (28, Name geändert), die anonym bleiben will, kennt die andere Seite der Medaille und hat sich an uns gewandt, um die Missstände öffentlich zu machen. „Viele Kollegen sind derzeit krank. Aber das Problem ist nicht Corona oder die Grippe. Wir sind einfach am Limit und körperlich so erschöpft, dass wir deshalb ausfallen.“ Sie und ihre Kollegen arbeiteten oft zehn Stunden am Tag, weil sie wegen des Personalmangels andere Bezirke mitversorgen müssten. Aber selbst diese Zusatzarbeit reiche nicht aus. „Es bleiben oft ganze Bezirke tagelang liegen. Das staut sich an – und es ist schwierig, das abzubauen.“ Ihr tue es wirklich leid für die Kunden. „Aber noch mehr Überstunden können wir wirklich nicht machen, wir gehen daran echt kaputt.“

Händeringend sucht die Post neues Personal, nur so kann sie das Problem in den Griff bekommen. Bereits vor einigen Monaten seien umfangreiche Rekrutierungsmaßnahmen in die Wege geleitet worden, darunter die Kampagne „werde-einer-von-uns.de“, heißt es vom Unternehmen. Es wirbt mit guten Arbeitsbedingungen und hohen Löhnen. „Unsere Brief- und Paketzusteller, denen wir sichere, tarifgebundene Arbeitsplätze bei einer Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden bieten, verdienen beispielsweise zwischen 2400 und 3090 Euro brutto im Monat“, so Sprecher Dieter Nawrath. Hinzu kämen regionale Zulagen, Flexibilität durch Arbeitszeitkonten, Urlaubsgeld und ein 13. Monatsentgelt. Auch Aushilfskräfte würden tarifgebunden bezahlt.

Kurzfristig müsse man aber auf das Corona-Notfallkonzept zurückgreifen, so das Unternehmen. Dieses sieht unter anderem vor, dass Haushalte nur jeden zweiten Werktag Briefe erhalten. Das soll längere Zustellausfälle verhindern. Nawrath sagt: „Wir können dennoch in Einzelfällen längere Ausfälle nicht ausschließen. Das bedauern wir. “