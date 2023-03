Großes Unternehmen verlässt München: Bayerische Hausbau zieht nach Pullach

Von: Klaus-Maria Mehr

Garden Offices am Isarhochufer: die neuen Büros der Bayerischen Hausbau. © Bayerische Hausbau

Das Immobilienunternehmen Bayerische Hausbau gibt ihren Standort im Münchner Arabellapark auf und zieht nach Pullach. Auch in Unterhaching werden Büros geschlossen.

München/Pullach – Bereits zum 1. Oktober sollen im Arabellapark die Lichter ausgehen. Das Schörghuber-Unternehmen Bayerische Hausbau gibt seinen Münchner Standort auf und zieht in den Landkreis München. Die Stadt verliert damit einen solventen Steuerzahler. Die Bayerische Hausbau gehört zu den größten Immobilienunternehmen Deutschlands. Neben der finanziellen hat die Aufgabe des Münchner Standortes im Arabellapark auch eine historische Komponente. Josef Schörghubers damals junges Unternehmen bebaute eben jene Fläche in den 1960er Jahren, die heute als Arabellapark bekannt ist und die es nun verlässt.

Historischer Schritt: Bayerische Hausbau verlässt München und zieht nach Pullach

Laut einer aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens hat das vor allem organisatorische Gründe. Die Abteilung „Bestand“ sitzt in Unterhaching. „Development“ befindet sich noch im Arabellapark. 2016 habe man die räumliche Teilung aus wirtschaftlichen Gründen beschlossen. Doch dadurch sein die Zusammenarbeit zwischen den beiden Geschäftsfeldern „deutlich erschwert worden“. Das wolle man jetzt korrigieren. Von Unterhaching und dem Arabellapark geht es ins schöne Pullach.

Wie man von einer Immobilienfirma irgendwie auch erwartet, kann sich der neue Standort sehen lassen. Das Unternehmen beschreibt sein neues Büro wie folgt:

„Mit mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zieht die Baye­rische Hausbau in die Garden Offices am Isarhochufer in ein Ensemble aus zwei Gebäuden mit begrüntem Innenhof. Auf rund 5.600 m² wird das Immobilienunternehmen mit einem zeitgemäßen flexiblen Raumkonzept im Sinne des New Work eine moderne Arbeitswelt mit weit­läuf­igen Büroflächen, offenen Gemeinschaftsbereichen, Town­hall, Küche und Kon­fer­enz­räumen umsetzen.“

Besonders freut man sich auch über einen fußläufigen S-Bahn-Anschluss, die Haltestelle Höllriegels­kreuth.

„Genau die richtigen Voraussetzungen“: Marcel Wnendt, CEO der Bayerischen Hausbau, zieht nach Pullach. © Bayerische Hausbau

CEO Marcel Wnendt sagt: „Unser neuer Standort in Pullach bietet genau die richtigen Voraussetzungen, um unser zeitgemäßes New-Work-Konzept umzusetzen und unseren Wachstumskurs weiter fortsetzen zu können. Unser Ziel ist es, die Zusammenarbeit unserer beiden Schwesterunternehmen zukunftsorientiert weiter­zuentwickeln: Wir wollen uns auf kurzen Wegen abstimmen und trans­parenter zusammenarbeiten, um flexibel, fokussiert, kreativ und interaktiv mitein­ander zu arbeiten und die Zukunft unserer Unternehmen erfolgreich zu gestalten.“

