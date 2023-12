Großrazzia gegen Hass und Rassismus im Netz: elf Objekte in München durchsucht

Von: Elisa Buhrke

In einer bayernweiten Aktion zur Bekämpfung von Hasskriminalität hat die Münchner Polizei elf Objekte durchsucht. Schwerpunkt der Razzia waren ausländerfeindliche Beiträge auf Social Media.

München - Bayernweit hat eine großangelegte Aktion gegen Hass und Hetze im Internet stattgefunden. Schwerpunkt der Razzia lag in München: Am Donnerstag, 14. Dezember, durchsuchte das Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutz) in Zusammenarbeit mit weiteren Dienststellen des Polizeipräsidiums München ab 6 Uhr morgens insgesamt elf Objekte in der Landeshauptstadt. Insgesamt wurden 25 Objekte im Freistaat durchsucht. Hintergrund der Aktion sind Delikte der Hasskriminalität, insbesondere sogenannte ‚Hasspostings‘, die in sozialen Medien veröffentlicht wurden.

Große Durchsuchungsaktion in München gegen Hass im Internet

In zwei Fällen handelte es sich um Texte und Bilder auf einer Social Media Plattform, die rechtsradikale Inhalte zeigten. In einem weiteren Fall wurden Bilder mit verfassungswidrigem Inhalt veröffentlicht. Die Durchsuchungen fanden im Rahmen einer bayernweiten Aktion zur Bekämpfung der Hasskriminalität statt.

Hass und Hetze im Netz: Die Polizei München hat im Rahmen einer Großrazzia elf Objekte in München durchsucht. © IMAGO / MiS

Das Polizeipräsidium München hat in diesem Jahr bereits vergleichbare Durchsuchungsaktionen durchgeführt, unter anderem am Aktionstag gegen Hasskriminalität am 14. Juni und am Aktionstag gegen Antisemitismus am 21. November.

Bei den Durchsuchungen wurden mehrere Handys und Laptops sichergestellt. Insgesamt wurden zehn Beschuldigte angetroffen und wegen verschiedener Delikte, darunter Volksverhetzung oder das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, angezeigt. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, sei es vor allem um Äußerungen gegangen, die Zuwanderer grundsätzlich als Messerstecher, Vergewaltiger oder Mörder bezichtigen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 44 geführt.

Die Redakteurin hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.

