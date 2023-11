Großrazzia in Bayern: Justiz und Polizei durchsuchen 19 Objekte wegen antisemitischer Hetze im Netz

Von: Leyla Yildiz

Das LKA Bayern und die Münchner Generalstaatsanwaltschaft sind gegen antisemitische Hetzer vorgegangen. Es gab es eine Großrazzia in Bayern.

Update, 8.55 Uhr: Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen eine Pressemitteilung zu der Aktion herausgegeben. Demnach handelt es sich nicht um 20, sondern um 17 Objekte. Zudem sind zwei Frauen und 15 Männer tatverdächtig. Die Aktionen teilten sich wie folgt auf:

Stadt und Landkreis München neun Objekte neun Beschuldigte Landkreis Passau ein Objekt ein Beschuldigter Landkreis Fürstenfeldbruck ein Objekt ein Beschuldigter Landkreis Berchtesgadener Land ein Objekt ein Beschuldigter Füssen, Kaufbeuren zwei Objekte zwei Beschuldigte Landkreis Aschaffenburg, Landkreis Haßberge zwei Objekte zwei Beschuldigte Landkreis Coburg ein Objekt ein Beschuldigter

Erstmeldung vom 21. November: München - 20 Objekte wurden insgesamt durchsucht: Das bayerische Landeskriminalamt und die Münchner Generalstaatsanwaltschaft haben in den Morgenstunden des Dienstags, 21. November, eine Großrazzia gegen mutmaßliche antisemitische Hetzer im Internet durchgeführt. Dabei sind Computer, Laptops und Handys beschlagnahmt worden. Bereits am 16. November gab es eine Razzia in München.

Wie die Bild berichtet, seien der Ausgangspunkt für den „Aktionstag Plus gegen Antisemitismus“ hetzerische Posts in den sozialen Medien gewesen. Zehn Wohnungen seien alleine in München und der Region durchsucht worden, weitere in Nürnberg, in der Nähe von Passau und Coburg sowie im Berchtesgadener Land, im Raum Fürstenfeldbruck, Memmingen und Füssen.

Großrazzia in Bayern: Schlag gegen Antisemitismus im Netz

Der Antisemitismus-Beauftragte der bayerischen Justiz, Andreas Franck, erklärt die Hintergründe der Aktion: „Wir wollen Bewusstsein schaffen – bei jüdischen Bürgerinnen und Bürgern dafür, dass wir es ernst meinen mit der Bekämpfung judenfeindlicher Straftaten. Und bei antisemitischen Straftätern dafür, dass auf diesem Kampf ein Fokus der Bayerischen Justiz liegt.“

Bei den Beschuldigten handelt es sich den Angaben nach um 19 Männer im Alter zwischen 18 und 62 Jahren sowie um eine Frau. Sie müssen nun einer Ermittlung unter anderem wegen Volksverhetzung, Billigung von Straftaten und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ins Auge blicken. (ly)

