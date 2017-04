Grüne: „Angst-Melder ist Quatsch“

Die Grünen haben die Initiative des CSU-Stadtrats und Bundestagskandidaten Michael Kuffer, im Internet einen Angstraum-Melder einzurichten, scharf kritisiert.

München - Auf der Seite können Münchner Orte melden, an denen sie sich unsicher fühlen. „Das ist populistischer Quatsch“, sagte Peter Heilrath, der im Münchner Süden gegen Kuffer kandidiert. „Wenn sich auf den Aufruf, Angsträume zu melden, in der 1,5-Millionenstadt München nur 170 Münchner melden, dann heißt das ganz eindeutig: Die Münchner haben keine Angst“, so Heilrath. Wer aus diesem Ergebnis einen Angstatlas bastele, habe nicht verstanden, „dass sich die Münchner die Angst nicht von der CSU einreden lassen“, erklärte Heilrath. Für Sicherheit müsse weiter besonnen und mit den richtigen Mitteln gesorgt werden. Nach Meinung Heilraths muss über mehr Polizeikräfte und eine bessere Ausbildung diskutiert werden.

