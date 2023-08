Fazit: Neue, innovative Verfahren von zentraler Bedeutung für die CO₂-Reduktion

Die Rolle von grünem Wasserstoff in der Energiewende und eine längst überfällige alternative Produktionstechnologie

Teilen

Zeit für grüne Energien © Geopard

Das Ziel, bis ins Jahr 2050 die CO₂-Emissionen auf Netto-Null zu reduzieren, ist nach wie vor erreichbar. Das ist die gute Nachricht des Sonderberichts „Net zero by 2050“ der Internationalen Energieagentur (IEA).

Zugleich stellte der Bericht einen Fahrplan zur Erreichung der Klimaziele vor. Dabei wurde klar, dass es dafür einen dramatischen Rückgang bei der Nutzung fossiler Brennstoffe geben muss. Eine Schlüsseltechnologie dabei ist: grüner Wasserstoff. Die TIB-TEC AG, ein junges Unternehmen aus der Schweiz, entwickelt hierfür eine dringend benötigte Technologie als Alternative zur heutigen Elektrolyse.

Wenn es darum geht, die aktuellen Bemühungen auf Zielkurs zu bringen, stellt sich eine entscheidende Frage: Wie lässt sich die Energiewende beschleunigen? Um die gesamte Energiewirtschaft voranbringen zu können, sind kontinuierliche technologische Fortschritte und Innovationen unbedingt erforderlich. Grüner Wasserstoff ist einer der maßgeblichen Innovationsmotoren in diesem Bereich. Doch was genau ist „grüner“ Wasserstoff? Wie lässt er sich erzeugen und zur Dekarbonisierung einsetzen?

Was ist „grüner“ Wasserstoff?

Wasserstoff ist jedoch nicht gleich Wasserstoff. Vielmehr gibt es eine ganze Reihe von Farbbezeichnungen, mit deren Hilfe dieser klassifiziert wird. „Grüner“ Wasserstoff entsteht durch die Trennung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff mithilfe von Elektrizität aus regenerativen Energiequellen wie Wind, Wasser oder Solar. Dieser Vorgang wird „Elektrolyse“ genannt und ist bis dato die einzige Technologie, die zur Generierung von grünem Wasserstoff kommerziell Anwendung findet.

Daneben gibt es noch braunen, grauen oder blauen Wasserstoff sowie weitere Farbbezeichnungen. Brauner Wasserstoff entsteht aus Erdöl und Kohle, grauer Wasserstoff aus Erdgas und blau wird er nur bezeichnet, wenn die dabei freigesetzten CO₂ Emissionen mittels sog. Carbon Capture Systeme (CCS) gespeichert werden können. CO₂-neutral und somit unabdingbar für das Klimaziel 2050 ist nur grüner Wasserstoff.

Einsatzbereiche von grünem Wasserstoff

Das Potenzial von grünem Wasserstoff ist enorm. Grüner Wasserstoff kann allen voran als Ersatz für fossile Brennstoffe in verschiedenen Sektoren wie der Industrie oder im Verkehr eingesetzt werden und damit zu einer drastischen Reduzierung der CO 2 -Emissionen beitragen. Dies gilt insbesondere in schwer zu elektrifizierenden Bereichen wie der Schwerindustrie, im Transport- und Langstreckenverkehr – vor allem im Bereich von Containerschiffen oder im Schienengüterverkehr – sowie im Flugverkehr. Motoren, die mit Wasserstoff angetrieben werden, sind emissionsfrei und könnten den Verkehrssektor revolutionieren.

Gerade im Industriesektor wird jedoch noch immer überwiegend Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen genutzt, sodass die Verwendung von grünem Wasserstoff hier ein erhebliches Potenzial zur Emissionsreduzierung bietet.

Ungenutztes Potenzial in der Industrie nutzen: Abwärme als neue Energiequelle

Die Frage einer energieeffizienten und bezahlbaren Wasserstoffproduktion rückt daher überall in den Fokus des Interesses. Diese braucht es dringend und gleichzeitig muss sie preislich attraktiver werden als die herkömmlichen braunen oder grauen Produktionsverfahren. Grüner Wasserstoff wird aktuell mittels Elektrolyse aus erneuerbaren Quellen hergestellt, die teuer sind. Der Energieverlust ist dabei nach wie vor sehr hoch, so dass die Frage, ob dieser wertvolle grüne Strom nicht anderweitig besser hätte genutzt werden können, berechtigt ist. Auch kann sich eine globale Wasserstoffagenda nicht auf eine Technologie allein stützen. Mehr denn je brauchen wir also alternative Technologien, die auf neuen Wegen grünen Wasserstoff produzieren; idealerweise am Ort der Gewinnung und somit ohne Transport.

Diese Alternative soll es nun geben, und zwar auf Basis einer bislang kaum beachteten Energiequelle: Ungenutzter Abwärme aus Industrieprozessen.

Gerade in den energieintensiven Branchen wie der Stahl-, Glas- oder Zementherstellung ist diese Abwärme in enormen Mengen verfügbar. Diese Abwärme kann für die sog. Thermolyse verwendet werden.

Die grüne Wasserstoff-Lösung von TIB-TEC

Im Thermolyse-Verfahren lässt sich Wasserstoff aus Hitze erzeugen. Dabei wird durch die Erhitzung des Wassers zunächst Wasserdampf, dann sog. gesättigter oder Trockendampf erzeugt (Gaszustand) und Wasserstoff und Sauerstoff gespalten.

Genau an diesem Punkt setzt die Wasserstofftechnologie von TIB-TEC an, die eine grüne Alternative zur Elektrolyse zur Wasserstofferzeugung darstellt. Dabei handelt es sich um eine thermische Inverter-Technologie, die grünen Wasserstoff in nur einem einzigen Gerät produziert.

Der revolutionäre Kern der thermischen Inverter-Technologie von TIB-TEC ist die Fähigkeit, grünen Wasserstoff aus Wasser zu erzeugen, indem ausschliesslich die vorliegende, überschüssige thermische Energie z.B. in Form von Abwärme von Schiffsmotoren oder industrieller Prozesse genutzt wird, die ungenutzt ohnehin verloren gegangen wäre.

Anbieter von Hitzerückgewinnungssystemen bspw. könnten mit der Technologie von TIB-TEC ihre Anlagen um wasserstoffproduzierende Module erweitern. In entlegene Regionen, wo die Stromerzeugung mittels Dieselgeneratoren erfolgt, könnte mit dieser Technologie Wasserstoff produziert und entweder gespeichert oder direkt wieder eingespeist werden.

Theoretisch kann überall dort, wo Abwärme oder Hitze aus Industrie- oder Verbrennungsprozessen vorhanden ist, die Technologie der TIB-TEC AG eingesetzt werden. Da diese Hitzequellen in den meisten Fällen durch Brenn- oder Treibstoff verursacht werden, besteht die Möglichkeit den so produzierten Wasserstoff direkt vor Ort einzusetzen.

Dadurch ermöglicht TIB-TEC es verschiedenen Industriezweigen Wasserstoff selbst vor Ort zu produzieren und gleichzeitig die Verluste durch Transport und Zwischenlagerung zu minimieren. Ganz CO2-neutral.

Fazit: Neue, innovative Verfahren von zentraler Bedeutung für die CO₂-Reduktion

Innovative Technologien rund um grünen Wasserstoff spielen eine entscheidende Rolle bei der Energiewende. Wärmeumwandlungstechnologien können zukünftig zum integralen Bestandteil industrieller Prozesse werden. Da grüner Wasserstoff selbst klimaneutral ist, hat er das Potenzial, Industriezweige zu dekarbonisieren und den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen.

Insbesondere die ortsunabhängige Produktion von grünem Wasserstoff ohne Nähe zu der Produktion von erneuerbaren Energien und Infrastruktur, Logistik oder teuren Elektrolyseanlagen eröffnet hier zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Auf diese Weise kann nicht nur die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringert, sondern auch die Energieunabhängigkeit und damit die stabile Energieversorgung eines Landes sichergestellt werden. Die TIB-TEC AG aus der Schweiz entwickelt ein neues Verfahren zur dezentralen Produktion grünen Wasserstoffs ohne kostspielige und verlustreiche Transportwege und gilt als Alternative zur heutigen Elektrolyse.