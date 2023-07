Grünes Licht für Münchner Mindestlohn: 16 Euro pro Stunde sind jetzt vorbildlich

Von: Isabel Winklbauer

7,5 Millionen Jobs in Deutschland werden mit weniger als 12,50 Euro brutto entlohnt © Sascha Steinach / IMAGO

Der Stadtrat hat entschieden: München geht mit gutem Beispiel voran und zahlt seinen Mitarbeitern mindestens 16 Euro pro Stunde. Die freie Wirtschaft soll mitziehen.

Der Münchner Mindestlohn ist beschlossen. Gestern verabschiedete der Verwaltungs- und Personalausschuss des Stadtrats einen Stundenlohn von nicht weniger als 16 Euro für die städtischen Unternehmen. Auch bei Auftragsvergaben der Stadt an externe Dienstleister gilt der neue Mindeststundensatz, zunächst im Reinigungs- und Sicherheitsgewerbe. Damit ist München die erste Stadt Deutschlands, die den bundesweit gültigen Mindestlohn von 12 Euro überbietet.

„Mit dieser Entscheidung setzt unsere Stadt ein Zeichen für Respekt und soziale Gerechtigkeit“, sagt Christian Köning (SPD), dessen Fraktion den Beschluss initiiert hat. „Wir werden die Mindestlohninitiative nach und nach ausweiten und setzen dabei auf die Beteiligung und Verantwortung der Unternehmen.“ Auch die Senior-Koalitionspartner von den Grünen, die sich letzte Woche mehr Bedenkzeit erbeten hatten, stimmten letztlich für die 16 Euro Mindestlohn.



Der Entscheidung ging eine Diskussion voraus, in der unter anderem die künftigen Auftragsvergaben der Stadt als „spannende“ Herausforderung genannt wurden. Man dürfe den Bewachungs- und Reinigungs-Dienstleistern die neuen Bedingungen nicht nach der Manier „Friss oder stirb“ vorlegen, gab Grünen-Mann Beppo Brehm zu denken, da sie sonst womöglich bei der Qualität Abstriche machen – sprich weniger Wischen und seltener die Runde ums Haus drehen. Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter bestätigte: „16 Euro können im Reinigungsgewerbe eventuell ein K.O. sein.“ Man wolle sorgsam verhandeln. Wie genau, das blieb offen. Stefan Jagel von den Linken hingegen wollte, wenn man schon über Mindestlohn rede, auch über Gleichstellung reden, „denn 62 Prozent aller Beschäftigten im Dienstleistungsbereich sind Frauen.“ Und die verdienen gerade in schlecht bezahlten Berufen immer hundert bis zweihundert Euro weniger im Monat als Männer, wie die Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen.



Gegen den Mindestlohn stimmte die Bayernpartei, die in dem Plan „nichts als Bürokratieaufbau“ sieht – denn bis auf acht Mitarbeiter erhalten in den städtischen Betrieben bereits alle Beschäftigten 16 Euro oder mehr, wie auch in Teilen der freien Wirtschaft. Der CSU und den Freien Wählern hingegen gehen die 16 Euro nicht weit genug, weshalb sie dagegen stimmten. „Der Aufschlag, über den wir reden, das sind Peanuts“, sagte Leo Agerer. Er plädierte für arbeitnehmerfreundlichere Tarif-Eingruppierungen. Auch er warnte: „Es werden nicht mehr viele Firmen an den städtischen Ausschreibungen teilnehmen.“



OB Reiter zeigte sich zuversichtlich, dass letztlich doch viele Unternehmen mitziehen. „Bisherige Gesprächsrunden mit den Arbeitgeberverbänden zu dem Thema waren sehr konstruktiv. Und wenn aufgrund unseres Rufs der SPD-Parteichef bundesweit 14 Euro fordert statt 12, ist das auch etwas wert.“