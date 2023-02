Regierung pfeift Stadtrat zurück

Von: Marc Kniepkamp

Teilen

Ein Magazin mit der Aufschrift „Bürgerbegehren“ liegt auf einem Schreibtisch. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Neuer Ärger um das Bürgerbegehren „Grünflächen erhalten“: Zwar hatte der Münchner Stadtrat das Begehren übernommen, jetzt muss die Abstimmung wegen einem strittigen Passus wiederholt werden.

Die Übernahme des Bürgerbegehrens „Grünflächen erhalten“ durch den Münchner Stadtrat war nicht rechtmäßig. Das hat die Regierung von Oberbayern jetzt in einem Schreiben an Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bestätigt.

Regierung von Oberbayern kritisiert Änderungsantrag

In der Sitzung am 1. Februar hatte der Stadtrat mit den Stimmen von Grünen und der CSU für die Übernahme des Begehrens gestimmt. Die Initiatoren wollen erreichen, dass alle Münchner Grünflächen und Grünanlagen erhalten bleiben und nicht weiter versiegelt werden. Das Problem: In dem Änderungsantrag der beiden Fraktionen hieß es unter Punkt 3: „Bereits begonnene Bauleitplanverfahren bleiben ausgenommen.“ Die Regierung von Oberbayern kam jetzt zum Schluss, dass dieser Punkt die Übernahmen des Bürgerbegehrens insgesamt infrage stellt.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) attackiert Grüne und CSU

„Diese Abstimmung war ein Schlag ins Gesicht der Initiatoren und aller Bürger, die sich schon sicher gefühlt haben, dass ihr Bürgerbegehren übernommen wurde“, sagt Reiter. Er wirft Grünen und CSU Opportunismus vor, sie hätten es mit der Übernahme des Bürgerbegehrens nicht ernst gemeint. „Dieser Opportunismus schadet nicht nur dem Ansehen und der Ernsthaftigkeit des Stadtrats, sondern konterkariert auch das bürgerschaftliche Engagement“, sagt Reiter. In der neuen Abstimmung in der kommenden Vollversammlung sollten sie sich nun genau überlegen, ob sie das Bürgerbegehren mit allen Konsequenzen übernehmen oder ob die Münchner in einem Bürgerentscheid selbst entscheiden sollen.

ÖDP hält Wiederholung der Abstimmung für unnötig

Die ÖDP, die das Bürgerbegehren mitinitiiert hatte, ärgert sich ebenfalls über CSU und Grüne. „Leider haben die CSU und die Grünen versucht, der Baulobby eine Hintertür offenzulassen, indem sie bereits laufende Bauleitplanverfahren aus der Regelung ausnehmen wollten“, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion. Sie will allerdings am Freitag Beschwerde gegen die Entscheidung der Regierung von Oberbayern einlegen. Die ÖDP ist davon überzeugt, dass die Abstimmung nicht wiederholt werden müsse, da auch der Änderungsantrag der ÖDP, der alle Forderungen übernehmen wollte, eine Mehrheit gefunden hat. „Es wäre grotesk, wenn wir wegen eines Formfehlers nun doch für über drei Millionen Euro einen Bürgerentscheid zum Thema ,Grünflächen erhalten‘ durchführen müssten“, sagt ÖDP-Fraktionschef Tobias Ruff.