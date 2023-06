Polizei ermittelt gegen Münchner Teenager: Jugendliche inszenieren Gruppenvergewaltigung

Von: Christian Einfeldt, Mark Stoffers

Die Polizei München ermittelt wegen einer inszenierten Gruppenvergewaltigung unter Jugendlichen. (Symbolbild) © IMAGO / Eibner

In den sozialen Medien kursiert ein verstörendes Video, wie Jugendliche eine Gruppenvergewaltigung in einem Münchner Hinterhof inszenieren. Die Polizei ermittelt.

München – Seit mehreren Wochen kursiert in den sozialen Netzwerken ein Video, das in den vergangenen Tagen besondere Aufmerksamkeit erlangt hat. Nun ist es Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen. Auf dem Video ist eine Gruppe von Jugendlichen zu sehen, die wohl in einem Innenhof in München die Gruppenvergewaltigung eines zwölfjährigen Mädchens inszenieren.

Auf Nachfrage der Bild bestätigte die Polizei, dass das verstörende Video kein Fake ist, auf dem zu sehen ist, wie fünf Jugendliche über ein zwölfjähriges Mädchen herfallen. Ein Polizeisprecher bestätigte dem Boulevardblatt, dass die Münchner Polizei bereits aktiv an dem Fall arbeitet: „Die Ermittlungen erfolgen unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.“

Polizei ermittelt: Video zeigt inszenierte Vergewaltigung an zwölfjährigem Mädchen in München

Des Weiteren ist auf dem Video zu sehen, wie ein Junge das Mädchen in den Schwitzkasten nimmt und ein weiterer sie an den Hüften packt. Zusätzlich macht er offenbar gegenüber dem zwölfjährigen Opfer Bewegungen, die augenscheinlich auf eine Vergewaltigung hindeuten sollen. Währenddessen lachen die anderen Jugendlichen im Hintergrund und jubeln, bevor diese sich abwechseln und ebenfalls eindeutige Bewegung bei dem Mädchen durchführen. Das zwölfjährige Mädchen hält währenddessen die Hände vors Gesicht.

Beschriebene Szenen des 29 Sekunden langen Videos sind nun Grundlage aktueller Ermittlungen. Das Video sei laut Angaben der Polizei bereits mehrfach geteilt worden. Wie die Polizei darüber hinaus bestätigt, konnten alle Involvierten ermittelt werden. Opfer und Täter sollen sich zudem kennen und Teil einer Gruppe aus München-Sendling sein, gegen die wohl auch wegen versuchter räuberischer Erpressung ermittelt wird. Einer soll von dem zwölfjährigen Mädchen Geld gefordert und dabei ein Messer gezückt haben.

Während der offizielle Tattag nicht von der Polizei mitgeteilt worden war, existiert wohl ein weiteres Video abseits von dem, das in den sozialen Medien für Aufruhr gesorgt hat, und ebenfalls die Aufnahmen zeigt, das offenbar am 10. April 2023 entstanden ist.