Herrenloser Goldfisch „Francesco“ reist per Bahn in Gurkenglas aus Italien nach München

Von: Adriano D'Adamo

Der Goldfisch „Francesco“ wurde am Bahnhof vergessen und niemand kennt seine Besitzer. Jetzt schwimmt er im Aquarium der Auffangstation für Reptilien in München herum.

München – Am Bahnhof wollen Passagiere ihren Zug, das richtige Gleis oder etwas zu essen finden. Womit sie aber nicht rechnen zu finden: ein Goldfisch in einem Gurkenglas. Der kleine Fisch „Francesco“ kam aus Italien und wurde beim Umstieg vergessen. Jetzt wartet er in München darauf, dass sich seine Besitzer melden und ihn abholen.

„Francesco“ wurde an eine Bahnhof gefunden. © Auffangstation für Reptilien, München e.V.

Unbekannter Bahnhof und unbekannte Besitzer: „Francesco“ wartet in München

Die Auffangstation für Reptilien in München nahm sich dem Goldfisch an und gab ihm einen vorläufigen Namen. Diese kümmert sich neben Reptilien auch um Fische und exotische Säugetiere. „Francesco“ lebt vorübergehend in der Landeshauptstadt und hofft in einem Aquarium im Freien, dass sich wer meldet, um ihn nach Hause zu bringen. Wo das genau ist, weiß aber niemand.

Laut der Auffangstation in München hat der Goldfisch seinen Anschlusszug verpasst. „Francesco“ wurde an einem Münchner Bahnhof in einem Behälter mit der Aufschrift „Gurkenglas“ gefunden. Die Mitarbeiter der Auffangstation gehen davon aus, dass er ursprünglich in Italien mitgenommen, aber beim Umstieg in einen anderen Zug von seinem Besitzer vergessen wurde. Zwar hoffen die Mitarbeiter darauf, dass sich seine Besitzer melden, aber Interessierte dürfen dem Goldfisch auch ein neues Zuhause geben – sofern sie die nötigen Haltungs- und Transportbedingungen erfüllen können.

