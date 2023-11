„Wollte hinterher, hab dich in der Menge verloren“: Münchner sucht verzweifelt nach U-Bahn-Bekanntschaft

Von: Lukas Schierlinger

Ein Mann aus München tut alles, um seine U-Bahn-Bekanntschaft wiederzusehen. Mit einem Zettel-Aufruf wendet er sich direkt an die Unbekannte.

München – Führt dieser Zettel zu einem erfolgreichen Ende der Suchmaßnahmen? Ein Münchner unternimmt derzeit alles, um eine Frau wiederzusehen, die ihn während einer kurzen U-Bahn-Fahrt verzaubert hat. Details können Passanten auf einem Aushang nachlesen, den er an der Haltestelle an der Poccistraße angebracht hat. Auch der Instagram-Kanal notesofgermany hat der „Fahndungsmaßnahme“ am Dienstag (21. November) einen Beitrag gewidmet.

„Ich suche die wunderschöne Frau, die mit mir am Marienplatz eingestiegen ist und mich gefragt hat, was heute los ist“, beginnt das Schreiben. Am fraglichen Tag sei in München ein Fußballspiel ausgetragen worden, erfahren Leser. Darüber habe der Münchner seine Mitfahrerin aufklären können.

Zettel-Botschaft in München: Mann fahndet nach U-Bahn-Bekanntschaft

Ein Datum wird auf dem Aushang nicht genannt. Vermutlich fand am fraglichen Tag jedoch eine Partie in der Allianz Arena statt. Denn der verzweifelte Mann und seine Angebetete sind laut Zettel gemeinsam an der Poccistraße ausgestiegen. Nutzer der U-Bahn-Linien 3 und 6 (sie verkehren zwischen Marienplatz und Poccistraße) sind vornehmlich Fans des FC Bayern, Löwen-Anhänger an Spieltagen Richtung Grünwalder Stadion eher mit der U2 unterwegs.

Am Bahnsteig hätten sich die beiden dann aus den Augen verloren, schreibt der Münchner: „Du hast mir nachgeschaut, ich wollte hinterher, habe dich dann aber in der Menge verloren.“ Inzwischen bereut er seinen Fehler bitter. „Ich bekomme dich nicht mehr aus dem Kopf und hoffe, du liest das“, schreibt er an die Unbekannte gerichtet.

Falls dem so sei: Von Montag bis Freitag wolle er sich zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr am Bahnsteig am Marienplatz für ein Wiedersehen positionieren. Ob es mittlerweile zu einem Happy End am Gleis gekommen ist, geht leider aus den zahlreichen Kommentaren auf Instagram nicht hervor. (lks)

