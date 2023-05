Mutter (19) bringt totes Neugeborenes in Münchner Krankenhaus - Polizei ermittelt wegen Mordes

Von: Elisa Buhrke

Eine junge Mutter soll ihr Baby direkt nach der Geburt getötet haben. © Marius Bulling/Imago

Eine 19-Jährige steht in München unter Mordverdacht. Sie soll ihr eigenes Kind kurz nach der Geburt getötet haben.

München - Eine junge Frau steht in München unter Verdacht, ihr eigenes Baby getötet zu haben. Sie brachte den toten Säugling am Montagabend, 1. Mai, in ein Münchner Krankenhaus. Die Polizei München hat sie festgenommen und ermittelt nun wegen Mordes.

Junge Mutter (19) soll ihr Baby ermordet haben – befindet sich in U-Haft

Wie das Polizeipräsidium München am Freitag mitteilte, betrat die junge Frau am Montagabend mit ihrer eigenen Mutter und dem toten Säugling ein Münchner Krankenhaus. Eine Ärztin alarmierte die Beamten.

Nach ersten Erkenntnissen soll die 19-Jährige das Baby zuhause ohne ärztliche Hilfe zur Welt gebracht haben. Sie gab an, vorher nichts von ihrer Schwangerschaft gewusst zu haben. Bei der Geburt sei sie zunächst allein gewesen, bis ihre Mutter hinzukam. Diese habe festgestellt, dass das Baby tot sei. Daraufhin seien sie ins Krankenhaus gefahren.

Am Dienstag führten Ermittler eine Obduktion des Leichnams durch. Diese ergab nach Polizeiangaben Hinweise auf eine nicht natürliche Todesursache. Das Baby sei mutmaßlich gewaltsam ums Leben gekommen.

