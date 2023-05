Hacker-Angriff auf unsere Schulen: Cyber-Attacke legt Server lahm - die Kripo ermittelt

Von: Andreas Daschner

Hacker haben einen Server lahmgelegt, den die Schulen für die Verteilung ihrer Vertretungspläne benötigen. © Andrew Brookes / IMAGO

Stundenplan per Mausklick – was Dank Digitaler Schwarzer Bretter an Schulen Alltag ist, funktioniert derzeit nicht. Eine Cyberattacke hat den Server lahmgelegt.

Stundenausfälle, Lehrervertretungen und Raumbelegungen: All das können die Schüler und Lehrer des Maximiliansgymnasiums in Schwabing normalerweise einfach online abfragen. Möglich macht es das sogenannte Digitale Schwarze Brett – eine Online-Alternative für den Papieraushang. Doch der für den Vertretungsplan zuständige Lehrer Claus Deser muss nun doch wieder auf die altbewährte Zettelwirtschaft zurückgreifen. Denn Hacker haben einen Angriff auf unsere Schulen gestartet.

Genauer gesagt ist das Rechenzentrum betroffen, über das das Digitale Schwarze Brett der Firma Heinekingmedia läuft. Bereits am vergangenen Donnerstag hat die Cyberattacke den Server lahmgelegt. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung.

Fast alle Münchner Schulen nutzen das digitale Werkzeug

Die Firma aus Hannover ist Marktführer im Bereich des Digitalen Schwarzen Bretts in ganz Deutschland – und damit auch in der bayerischen Landeshauptstadt. „Fast alle Schulen in München nutzen es“, sagt Deser. Das digitale Werkzeug sei sehr komfortabel zu bedienen – zumindest wenn es funktioniert.

Weil es das derzeit nicht tut, muss Deser seine Vertretungspläne wieder analog unter die Leute bringen. „Erstellen kann ich sie noch digital, denn das läuft über ein anderes Programm“, sagt er. Danach aber werden die Pläne ausgedruckt und die Zettel im Schulgebäude ausgehängt. Das System funktioniert nicht immer perfekt. „Es kann schon mal passieren, dass die erste Stunde ausfällt und die Schüler das erst mitbekommen, wenn sie schon in der Schule sind.“

Das sagt auch Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (BLLV): „Es wird sicher nicht alles rund laufen.“ Für große Aufregung bei den Lehrern sorge das aber nicht. Der Ausfall des Digitalen Schwarzen Bretts sei zwar ärgerlich und bringe Mehrarbeit. „Aber wir können auch mal ohne überleben“, sagt die BLLV-Chefin.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Wer die Hacker waren, die den Server lahmgelegt haben, ist noch nicht bekannt. „Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft befinden sich in der Ermittlung“, sagt Heinekingmedia-Sprecherin Kim Rosenthal. Fleischmann will sich an etwaigen Spekulationen über den oder die Täter nicht beteiligen: „Das muss man ordentliche klären und dann schauen, wie man solche Attacken künftig verhindern kann.“

Wie lange die Schulen noch ohne ihr Digitales Schwarzes Brett auskommen müssen, ist unklar. Die Experten von Heinekingmedia würden mit Hochdruck an einer Lösung arbeiten, erklärt Rosenthal. Parallel werde eine neue Infrastruktur aufgebaut, falls die alte nicht mehr genutzt werden kann. „Zur Dauer der Störung können wir derzeit aber noch nichts sagen“, sagt Rosenthal.