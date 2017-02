Münchner will Schuhe bei Ebay kaufen - und tappt in böse Falle

Ein Münchner (21) wollte eigentlich nur Schuhe kaufen, die er bei Ebay entdeckt hatte. Dann die böse Überraschung: Am Treffpunkt tauchte ein dunkel maskierter Mann mit Waffe auf.

München - Der 21-jährige Münchner traf sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr mit einem bislang unbekannten Mann in der Gräfelfinger Straße in Kleinhadern. Der Unbekannte hatte auf der Internetplattform „Ebay“ Schuhe zum Verkauf angeboten. So berichtet es die Polizei in ihrem Pressebericht vom Freitag.

An der Öffentlichkeit wollten sie den Handel nun abwickeln - das war aber eine Falle, wie sich herausstellte. Der 21-Jährige wartete etwa fünf Minuten, als plötzlich aus der Dunkelheit ein Mann mit dunkler Kleidung und schwarzer Maske, die nur Mund und Augen zeigte, an ihn herantrat.

Er bedrohte ihn mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe und forderte auf Englisch und Deutsch die Herausgabe seiner Geldbörse. Der 21-Jährige händigte seinen Geldbeutel an den Täter aus. Dieser flüchtete danach in Richtung der Guardinistraße. Der Münchner alarmierte sofort den Polizeinotruf 110. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der Täter war laut Beschreibung etwa 1,80 Meter groß und schlank.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei unter Telefon 089/29100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

