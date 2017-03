Künstlerviertel auf dem Waldfriedhof nach Wiener Vorbild

Auf dem Münchner Waldfriedhof gibt es bald ein Künstlerviertel nach dem Vorbild des Wiener Zentralfriedhofs. Noch im Frühjahr soll es in Betrieb gehen.

München - Auf dem Münchner Waldfriedhof gibt es bald ein Künstlerviertel nach dem Vorbild des Wiener Zentralfriedhofs. Das historische Gräberfeld 41 nahe dem Eingang an der Kreuzung Fürstenrieder/Würmtalstraße dient künftig als letzte Ruhestätte für ausgewählte prominente Künstler. Am Donnerstag bringt der Gesundheitsausschuss des Stadtrats die neue Friedhofssatzung auf den Weg, in die die neue „Künstlersektion“ aufgenommen wird. Noch im Frühjahr soll sie in Betrieb gehen.

Die neue Promi-Grabstätte geht zurück auf einen Antrag der CSU. Bislang war der Friedhof in Bogenhausen der Ort, an dem viele Prominente beigesetzt wurden, allerdings nur inoffiziell. Doch dort, wo etwa Erich Kästner und Helmut Fischer begraben sind, gibt es kaum mehr freie Gräber.

Das Gräberfeld 41 im alten Teil des Waldfriedhofs liegt idyllisch inmitten einer Lichtung. Gegenüber befindet sich das Grab von Literatur-Nobelpreisträger Paul Heyse. Auf dem Feld selbst liegen die seit 1912 vom Künstler-Unterstützungsverein angelegten Gräber. Die Nutzungsrechte sind längst erloschen – jetzt lässt die Stadt die gesamte Anlage sanieren. Insgesamt 39 bekannte Münchner Persönlichkeiten können hier künftig bestattet werden.

Wer hier zur ewigen Ruhe gebettet wird, entscheiden Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und der Ältestenrat.