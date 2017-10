Video zur Polizei-PK: Münchner schüttelt fünf Wochen alte Tochter tot

Eine furchtbare Tat hat sich im Münchner Stadtteil Kleinhadern ereignet: Ein Vater hat seine fünf Wochen alte Tochter so sehr geschüttelt, dass sie in einer Klinik verstarb. Hier die PK im Live-Stream.

Update von 11.30 Uhr: Die Pressekonferenz der Polizei hat begonnen. Wie nun bekannt wird, ist das kleine, fünf Wochen alte Mädchen am Montag gegen 4 Uhr in der Haunerschen Kinderklinik in München verstorben. Es war am Sonntagnachmittag eingeliefert worden, die Ärzte konnten nichts mehr für das Kind tun.

Die Obduktion des Säuglings im Institut für Rechtsmedizin in München ergab, dass das Gehirn des Säuglings krankhafte Veränderungen aufwies. Als wahrscheinlichste Ursache wird von einem sogenannten Schütteltrauma ausgegangen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Ermittler hatte der Vater das Kind zuletzt in seiner Obhut. Gegen ihn besteht der Verdacht, dass er seine Tochter so heftig geschüttelt hat, dass sie an an den Folgen verstarb. Oberstaatsanwältin Anne Leiding (Staatsanwaltschaft München I) spricht zudem von „niedrigen Beweggründen“ - der Vater wollte das schreiende Baby möglicherweise einfach ruhig stellen.

Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen wegen Mordes in Tateinheit mit Misshandlung von Schutzbefohlenen.

Kriminaloberrat Josef Wimmer wirkt selbst betroffen bei der Pressekonferenz und bittet zusammen mit der Staatsanwältin immer wieder um Verständnis, dass man sich mit Details zu der Familie und dem Vorfall zurückhalte. „Wir wollen das Leid der Familie nicht noch erhöhen“, so Wimmer.

Auf Nachfragen der Journalisten werden zumindest das ungefähre Alter und die Herkunft des Vaters genannt: etwa Mitte 30, Münchner. Die Familie lebt in normal-bürgerlichen Verhältnissen. Die Mutter hielt sich im Nebenraum auf, als sich die Tat ereignet. Sie wird psychologisch betreut.

Säugling stirbt in Kleinhadern: Das waren die ersten Informationen

München - Die schreckliche Tat hat sich laut aktuellem Polizeibericht bereits am Sonntag gegen 15 Uhr ereignet, am heutigen Donnerstag wird die Polizei bei einer Pressekonferenz Auskünfte zu dem Vorfall erteilen*. Dafür wird auch Kriminaloberrat Josef Wimmer (Leiter K11) und Oberstaatsanwältin Anne Leiding (Staatsanwaltschaft München I) zugegen sein.

Bisher ist nur bekannt, dass ein erst fünf Wochen alter Säugling gestorben ist und wegen eines Tötungsdeliktes ermittelt wird. Das Umfeld soll nach ersten Informationen der tz normal-bürgerlich sein.

Mehr Informationen im Laufe des Vormittags an dieser Stelle.

*Bei uns können Sie die Pressekonferenz gegen 11.30 Uhr im Live-Stream hier und auf Facebook verfolgen.

