Sie hätten ihn genervt: Krankenpfleger soll zwei Patienten totgespritzt haben – Lebenslange Haft?

Von: Andreas Thieme

Mario G. (26, Mitte) mit seinen Anwälten Ömer Sahinic (li) und Benendikt Stehle (re.) © SIGI JANTZ

Seine Patienten nervten ihn – deshalb spritzte er ihnen Schmerz- und Beruhigungsmittel. Doch wollte er sie auch töten? Das ist die entscheidende Frage im Prozess um Krankenpfleger Mario G. (26) aus dem Klinikum rechts der Isar. Sein Urteil steht kurz bevor.

München – Staatsanwältin Johanna Heidrich wirft Mario G. (26) zweifachen Mord vor - und forderte vergangene Woche eine lebenslängliche Haftstrafe mit besonderer Schwere der Schuld. Heute hielten nun auch G.’s Verteidiger ihre Plädoyers - sie befürworten eine Einweisung.

Nur einen Mord soll Mario G. nach Ansicht von Ömer Sahinci und Benedikt Stehle begangen haben - heimtückisch und nicht aus niederen Beweggründen. Beide Anwälte verteidigen den Krankenpfleger vor dem Landgericht. Demnach hatte er Patienten die Medikamente zwar unerlaubt verabreicht, aber sofort den Rettungsdienst gerufen, als es kritisch um sie gestanden hatte. Und so deren Tod allenfalls „billigend in Kauf genommen“.

München: Krankenpfleger soll zweimal gemordet haben - vor Gericht entschuldigt er sich

So sei Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger, der damals ebenfalls Patient im rechts der Isar gewesen war, etwa trotz der Spritzen nochmal aufgewacht und erst später eines natürliches Todes gestorben. Ähnlich hätte dies auch bei einem weiteren Patienten verlaufen können, glauben die Anwälte - und sehen in Mario G. selbst einen Patienten, der nun einer klinischen Therapie bedarf.

„Er hatte ein ernstes Alkohol- und Drogenproblem“, resümiert Stehle. Im Dienst als Krankenpfleger hätte G. unter Drogeneinfluss gestanden oder sei verkatert vom Vortag gewesen. Deshalb verabreichte er die Spritzen. „Er wollte seine Ruhe haben und sich nicht um die Patienten kümmern“, sagt Stehle, der wie Sahinci lebenslanges Berufsverbot für G. forderte. Der Angeklagte wolle ohnehin Handwerker werden. Die Strafe stellten die Anwälte ins Ermessen des Gerichts, verneinten aber eine besondere Schuldschwere.

In seinem letzten Wort entschuldigte sich Mario G. bei den Familien der Opfer. Wörtlich sagte er: „Ich möchte nochmal sagen, dass es mir sehr leid tut, was ich getan habe und möchte mich bei allen Beteiligten entschuldigen.“ Am Montag soll das Urteil in dem Prozess fallen.

