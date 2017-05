Mit hagebaumarkt kann die Grillsaison beginnen

Die warmen Tage kommen bestimmt - die Grillmeister stehen schon in den Startlöchern. Falls Sie noch nach dem passenden Grill suchen - hier werden Sie fündig.

Der Duft von brutzelnden Steaks, knackigen Würsten und Gemüse-Spießen weht bald wieder über die Vorgärten. Dann wird wieder nach Herzenslust und in gemütlicher Runde mit Freunden oder der Familie gegrillt. Natürlich darf dabei die passende Ausrüstung nicht fehlen. Hier erfahren Sie, was Sie alles dazu brauchen.

Holzkohle- oder Gas: Welcher Grill ist der richtige?

Falls Sie noch keinen Grill besitzen oder mit dem Gedanken spielen, sich einen neuen anzuschaffen, stehen Sie vor der großen Entscheidung, welcher es denn nun sein soll: Ein Holzkohle- oder ein Gasgrill? Oder vielleicht sogar ein Elektrogrill?

Der Holzkohlegrill ist bei vielen der beliebteste Grill. Grillfreunde schätzen dabei vor allem den unverwechselbaren Geschmack des Rauch-Aromas. Planen Sie jedoch genug Vorlaufzeit ein, damit die Kohle richtig glüht, bevor Sie das Grillgut auf den Rost legen.

Wichtig: Ohne Kohle geht hier nichts. Sorgen Sie also für einen Vorrat an Grillkohle - am besten, bevor die Grillzeit beginnt.

Schneller geht es mit dem Gasgrill, denn dieser braucht weniger Vorlaufzeit. Auf Knopfdruck entzündet sich die Flamme, die bei vielen Geräten stufenlos geregelt werden kann. Viele schwören deshalb auf den Gasgrill, denn er ist einfach zu bedienen und auch für Grill-Einsteiger geeignet. Außerdem ist die Rauchentwicklung geringer.

Wichtig: Ähnlich wie beim Kohlegrill - ohne brennbares Material geht nichts. In diesem Fall ist es das Gas.

