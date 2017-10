Mit Licht und Farbe in die kalte Jahreszeit starten

Die Tage werden kürzer, die Nächte kälter. Höchste Zeit, es sich zuhause gemütlich zu machen. Im Baumarkt finden Sie alles, was Sie dazu brauchen.

Der Herbst ist da - und damit das Schmuddelwetter. Auch die Tage werden kürzer. Und dann ist da ja noch die für viele lästige Zeitumstellung. Doch um dem Herbstblues entgegenzuwirken, lohnt es sich, die eigenen vier Wände etwas aufzuhübschen. Vor allem angenehmes Licht und frische Farben wirken dabei wahre Wunder.

Es werde Licht

Für den Außenbereich gibt es beispielsweise LED-Lichterketten, die den Garten zum Funkeln bringen. Sie verströmen warm-weißes Licht, sind wetterfest und stromsparend. Alternativ können Sie auch LED-Leuchtmittel mit integriertem Bewegungsmelder und Dämmerungssensor kaufen, die sich automatisch und ohne Verzögerung ein- und ausschalten.

Lichtquellen können Sie auch wunderbar als Deko-Elemente einsetzen, welche eine wohlig-warme Stimmung verbreiten. Im Baumarkt finden Sie unter anderem rustikale Laternen aus Holz in verschiedenen Größen, in denen Kerzen platziert werden. Oder wie wäre es mit einer Lichtsäule in Rost-Optik, die mit kleinen Sternen versehen ist, durch welche Kerzenlicht flackert?

Hier finden Sie alles, was Sie für die kalte Jahreszeit brauchen

Auch LED-Sterne sorgen für stimmungsvolle Beleuchtung. Praktisch: Diese werden mit Batterien betrieben und brauchen keine lästigen Kabel. Beleuchtete Deko-Elemente gibt es beispielsweise in Form von Weidenkugel, die mit warm-weißen LEDs bestückt sind und sogar über eine Timer-Funktion verfügen. Und um sich schon mal auf den bevorstehenden Winter einzustimmen, gibt es hochwertige LED-Skulpturen in Rentier-Form für innen und außen.

Um ihre Beleuchtung möglichst effizient und energiesparend einzurichten, gibt es im Baumarkt passende Zeit- oder Funkschaltuhren sowie Steckdosensysteme. Wer das echte Feuer der LED-Variante vorzieht, findet eine Vielzahl an Laternen, Windlichtkugeln, Fackelsets, Feuerschalen oder Wachsfackeln im Baumarkt.

Neue Farben an die Wand

Auch eine neue Farbe für die Wand oder auch an Möbelstücken kann dafür sorgen, dass die Wohnung gleich viel gemütlicher wirkt. Bei Hagebaumarkt können Sie sich beispielsweise auch Ihre eigene Wunschfarbe zusammenmischen lassen. Dazu bringen Sie einfach einen Gegenstand in der gewünschten Farbe mit. Mit einem digitalen Farbfinder wird der gewünschte Farbton analysiert und anschließend gemischt. Das beste daran: Falls Sie mehr von der Farbe benötigen sollten, gibt es eine Nachkaufgarantie für den entsprechenden Farbton.

Wahlweise können Sie sich auch von den vorgefertigten Farbnuancen aus der Serie "Schöner Wohnen - Architect's Finest" inspirieren lassen: Hochdeckende, samtmatte Premium-Innendispersionsfarben für ein perfektes Oberflächenbild. Zubehör für die Malerarbeiten finden Sie natürlich ebenso im Baumarkt.

Passende Angebote für Haus und Garten finden Sie hier

Aktuelle Angebote bei Hagebaumarkt Zur Fotostrecke

Hagebaumarkt: Die Nr.1 - 15 x in und um München