Jetzt neu bei hagebaumarkt: Heute bestellt, heute geliefert

Praktisch: Mit der neuen Sofortlieferung aus dem Regionallager erhalten Sie Bestellungen von hagebaumarkt noch am gleichen Tag! Hier erfahren Sie mehr darüber.

Sie sind fast fertig mit dem Streichen - und dann geht die Farbe aus? Sie wollen nach Feierabend noch Blumen auf dem Balkon pflanzen, haben aber keine Erde mehr? Sie brauchen dringend ein Verlängerungskabel? Oder ihnen fehlt die passende Glühbirne für die neue Lampe? Alles kein Problem!

Denn wenn Sie im Onlineshop auf hagebau.de bis 16 Uhr bestellen, werden Ihre Waren noch am selben Tag oder zum Wunschtermin geliefert!

Sofortlieferung von hagebaumarkt: Am gleichen Tag bestellen und erhalten

Das tage- oder sogar wochenlange Warten auf die gewünschte Lieferung gehört ab nun der Vergangenheit an. Mit der neuen Sofortlieferung von hagebaumarkt* bekommen Sie im Raum München die bestellte Lieferung (vor 16 Uhr) noch am gleichen Tag zwischen 19 und 21 Uhr! Die ausgewählten Produkte werden direkt aus dem Regionallager verschickt. Die Zahlung erfolgt dabei bequem via Kreditkarte oder Paypal.

Lieferung am Bestelltag aus dem Regionallager

Hier betragen die Versandkosten pro Lieferung 6,99 Euro. Falls Sie gleichzeitig und zusätzlich mehrere Artikel aus dem Zentrallager bestellen, betragen die Versandkosten 4 Euro zusätzlich der Versandkosten für die Zentrallager-Bestellung.

Lieferung zum Wunschtermin aus dem Regionallager

Sie sind abends nicht zu Hause oder brauchen Ihre gewünschten Artikel erst an einem der kommenden Tage? Auch das ist bei der Sofortlieferung von hagebaumarkt kein Problem. Einfach bei der Bestellung das Wunschdatum (bis zu 5 Werktage danach) angeben - die Ware wird dann am entsprechend Tag zu Ihnen geliefert. Hier werden insgesamt 5,95 Euro an Versandkosten berechnet, auch bei gleichzeitiger und zusätzlicher Bestellung aus dem Zentrallager.

Kostenlose Rückgabe

Sollte Ihnen ein Artikel nicht gefallen, so können Sie ihn innerhalb von 30 Tagen persönlich in Ihrem hagebaumarkt zurückgeben. Alternativ können Sie die Ware an ihren hagebaumarkt per DHL zurücksenden. Weitere Informationen finden Sie auf dem Rücksendeschein der Lieferung.

Hier geht's zur Sofortlieferung

Ihre Lieferbereiche in München und Umgebung:

Prüfen Sie vor der Bestellung auf hagebau.de, ob die gewünschten Artikel in Ihrem Gebiet lieferbar sind. In der Karte sehen Sie die Postleitzahlen der Lieferbereiche:

* Gültig für Online-Bestellungen auf hagebau.de bis 16 Uhr von ausgewählten Artikeln (zzgl. Versandkosten). Die Lieferung erfolgt noch am selben Tag oder an Ihrem ausgewählten Wunschtag zwischen 19 und 21 Uhr an die angegebene Adresse (von Montag bis Samstag, an Sonn- und Feiertagen erfolgt die Lieferung am nächsten Werktag).