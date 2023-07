Unwetter in Italien sorgen für heftige Schäden: Münchner betroffen – „unbürokratische“ Hilfe angekündigt

Von: Adriano D'Adamo

Der ADAC will seinen Mitgliedern in der Unwetterregion in Norditalien helfen. Dafür organisiert er Busse, die von Verona bis nach München fahren.

München – Hagelstürme, Sturmböen und schwere Regenfälle. Ein schweres Unwetter wütete in der Nacht auf Dienstag (25. Juli) in Norditalien und forderte zwei Todesopfer. Betroffen sind unter anderem Mailand, weitere Teile der Lombardei und der Gardasee. Der ADAC hat für seine Mitglieder in den Unwetterregionen eine „unbürokratische Soforthilfe“ organisiert und will sie mit Bussen nach München bringen – aber erst am Wochenende.

Der ADAC geht von mehr als 30.000 beschädigten Autos aus. © ADAC SE/Thomas Biersack

„Gelbe Engel“ leisten Soforthilfe: Busse fahren von Verona nach München

Der ADAC geht von 30.000 beschädigten Fahrzeugen in Norditalien infolge des Unwetters aus. Termine bei Werkstätten und anderen Reparatur-Services sind laut ADAC vor Ort fast unmöglich zu bekommen. Deswegen hat er drei „Gelbe Engel“ in die Region geschickt. Sie haben reißfeste Folie und Klebeband organisiert, die in Norditalien mittlerweile restlos ausverkauft sind. Mit diesen Materialien können beschädigte Scheiben abgedichtet werden. Zusammen mit zwei weiteren Kollegen vor Ort sollen die Mitarbeiter die Fahrzeuge in der Region begutachten und entscheiden, ob sie noch zu einer Rückfahrt imstande sind.

Am Samstag (29. Juli) organisiert der ADAC für seine Mitglieder Busse, die sie Peschiera del Garda in der Nähe von Verona zum Hauptbahnhof München fahren. Es dürfen die Mitglieder mitfahren, deren Autos die Heimreise aufgrund der Unwetterschäden nicht mehr schaffen würden. Wie viele Busse und Sitze zur Verfügung stehen, ist allerdings nicht bekannt. Bei Bedarf können weitere Busse organisiert werden, die auch zum Hauptbahnhof Stuttgart fahren.

