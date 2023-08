Eine halbe Tonne Müll pro Tag im Englischen Garten: „Enormer Anstieg des Abfallaufkommens“

Von: Adriano D'Adamo

Rund 500 Kilo Müll werden jeden Tag im Englischen Garten beseitigt. Die Schlösserverwaltung will der Situation entgegenwirken und lud mehrere Politiker zum Müllsammeln ein.

München – Der Englische Garten ist ein beliebtes Ziel in München, um zu entspannen oder dem Alltag in der Großstadt zu entfliehen. Doch: Wo viele Menschen sind, gibt es auch viel Müll - und eben jener stellt ein zunehmend größeres Problem für den Park dar. Die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, die für den Englischen Garten zuständig ist, spricht gegenüber unserer Redaktion von „einem enormen Anstieg des Abfallaufkommens“ in den letzten Jahren.

Hausmüll, Möbel und Schlauchboote: Mehr als 200 Tonnen Müll im letzten Jahr

Bei schönem Wetter fallen rund eine halbe Tonne Müll pro Tag im Englischen Garten an. 2022 wurden insgesamt 225 Tonnen Müll aus dem Park beseitigt. Die Zahlen sind laut der Bayerischen Schlösserverwaltung leicht rückläufig. Den Höchststand meldeten sie 2021 mit 260 Tonnen Müll. Die Entwicklung „hängt unter anderem auch von den Witterungsverhältnissen ab“ und bleibe für dieses Jahr noch abzuwarten.

Mehrere Politiker nahmen an der Müllsammelaktion im Englischen Garten teil. © Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat

Die Bayerische Schlösserverwaltung appelliert an ihre Besucher, „Müll in diesem einmaligen Gartenkunstwerk zu vermeiden oder Abfall in den vorhandenen Mülleimern zu entsorgen“. Der entsorgte Müll besteht meist aus Einwegverpackungen für mitgebrachtes Essen oder Flaschen. Ein Pressesprecher der Schlösserverwaltung hebt unserer Redaktion gegenüber hervor, dass bei der Müllentsorgung unter anderem auch weggeworfene Möbel und kaputte Schlauchboote im Englischen Garten eingesammelt werden mussten. Vor allem feiernde Gruppen hinterlassen abends und nachts viel Müll im Park. „Besonders betroffen sind vor allem die Wiesen unterhalb des Monopteros sowie die Wiese an der Eisbachwelle am Haus der Kunst.“

Größere Abfalleimer für den Englischen Garten: Über 300 Container im Park

Um dem Müllaufkommen im Englischen Garten entgegenzuwirken, „wurden bereits Mülleimer mit einem größeren Fassungsvolumen aufgestellt“. Im Süden des Parks befinden sich laut dem Pressesprecher der Schlösserverwaltung rund 120 Abfalleimer, zehn Trashboxen mit je einem Kubikmeter Volumen. Im Hofgarten sind es 34 Abfalleimer und Nordteil über 200 Abfalleimer.

Für die Müllbeseitigung im Englischen Garten ist nicht die Schlösserverwaltung zuständig, sondern seit Frühjahr 2023 übernimmt das eine Privatfirma. Die Müllbeseitigung im Park durch die Privatfirma umfasst aber nicht den Nordteil und die Maximiliansanlangen.

Politiker beim Müllsammeln: Bayerische Regierung macht den Englsichen Garten sauber

Laut der Schlösserverwaltung begeben sich Firmen und Vereine oft in den Englischen Garten, um im Rahmen einer Team-Building-Aktion Müll aufzusammeln, „wofür wir uns herzlich bedanken“, sagt ein Pressesprecher unserer Redaktion.

Neben Firmen hat auch die Bayersiche Staatsregierung zum Müllsammeln aufgerufen. Am 24. August fand eine Müllsammelaktion statt, an der mehrere Politiker der CSU teilnahmen. Mit dabei waren unter anderem der bayerische Staatsminister für Kunst und Wissenschaft Markus Blume, Münchens Kommunalreferentin Kristina Frank und Leiter der Staatskanzlei Florian Herrmann. Neben dem üblichen Müll fand Hermann unter anderem auch eine Badehose beim Müllsammeln.

