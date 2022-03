2000 Abtreibungsgegner bei Demonstration in München

Von: Andreas Schwarzbauer

2000 Teilnehmer waren bei einer Demonstration von Abtreibungsgegnern unter dem Titel „Marsch für das Leben“. © Tobias Hase/dpa

2000 Menschen demonstrieren in München laut Polizei gegen Abtreibung und Sterbehilfe. Gegendemonstranten stören Kundgebung

München - Rund 2000 Abtreibungsgegner haben am Samstag in München demonstriert. Sie zogen am frühen Nachmittag vom Königsplatz durch die Maxvorstadt und zurück. Der Passauer Bischof Stefan Oster ließ bei der Kundgebung ein Grußwort verlesen, in dem er betonte, „der unbedingte Schutz des menschlichen Lebens“ sei „ein zentrales Anliegen unseres Glaubens“.

Gegendemonstranten wollen Kundgebung der Abtreibungsgegner in München stören

Etwa 190 Gegendemonstranten hatten sich an der Katharina-von-Bora- und der Gabelsberger Straße versammelt. Einige versuchten den Demonstrationszug der Abtreibungsgegner zu stoppen. „Das hat nur bedingt funktioniert, weil sie nicht die ganze Straßenbreite blockieren konnten“, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte mussten sie - teilweise unter Anwendung von Zwang - an einer weiteren Störung hindern. Verstöße gegen das Versammlungsgesetz werden in diesem Zusammenhang geprüft.

Außerdem behinderte ein 52-jähriger Versammlungsteilnehmer einen Medienvertreter und verletzte diesen dabei leicht. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorübergehend fest. Insgesamt waren rund 400 Polizeibeamte eingesetzt.