Bayern beschließt 29-Euro-Ticket für Azubis und Studenten ‒ Wann das ermäßigte Deutschlandticket kommt

Von: Kristina Beck

Für 29 Euro im Monat können bald auch Studenten quer durch die Bundesrepublik reisen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Schüler, Studenten, Azubis und Freiwilligendienstleistende bekommen beim Deutschlandticket in Bayern eine Ermäßigung. Ab wann das 29-Euro-Ticket erhältlich ist

München ‒ Das 49-Euro-Ticket ist ein Kassenschlager. Bis vergangenen Freitag wurden fast 100.000 des 9-Euro-Ticket-Nachfolgers verkauft. Während das reguläre Deutschlandticket bereits ab 1. Mai gilt, soll die Studenten- und Azubi-Version erst zum kommenden September erhältlich sein ‒ für 20 Euro weniger.

29-Euro-Ticket in Bayern: Studenten, Azubis und Freiwilligendienstleistende zahlen ab September weniger

Auszubildende, Studierende und Freiwilligendienstleistende in Bayern erhalten das Deutschlandticket für ermäßigte 29 Euro. Die Mitnahme von Fahrrädern soll künftig nur noch einen Euro kosten. Das hat das Kabinett nach Mitteilung der dpa am Dienstag in München beschlossen.

Der Ansturm auf das Deutschlandticket reißt auch am heutigen Dienstag nicht ab, wie man an der Schlange vom dem MVG-Schalter am Marienplatz sieht. © Gabriele Winter

Bestehende Semestertickets der Hochschulen sollen erhalten bleiben und in das Ermäßigungsticket integriert werden. Der Gesamtpreis aus einem örtlichen Solidarticket und einem freiwilligen monatlich kündbaren Aufpreis-Ticket soll 29 Euro je Monat (174 Euro je Semester) betragen.

Vergünstigungen auch für Schülertickets

Um Ungleichheiten zwischen Auszubildenden und Schülern im vergleichbaren Alter zu vermeiden, sollen laut dpa auch die Schulweg-Fahrtkosten für Schülerinnen und Schüler ab der 11. Klasse abgesenkt werden. Die Familienbelastungsgrenze werde hier ebenfalls bei 29 Euro liegen.

Die Änderung solle ab dem neuen Schuljahr gelten, also noch im laufenden Jahr 2023. Eine weitere Konsequenz: Die Schülertickets dürfen dann auch über die reinen Schulwegfahrten hinaus in ganz Deutschland genutzt werden.

Pläne für mehr Klimaschutz: Das plant der Freistaat

Ferner verabredete das Kabinett, bis 2035 überall im Land einen klimafreundlichen Busverkehr anbieten zu können, sagte Söder der dpa zufolge. Im laufenden Jahr solle es über die Förderungen fast 400 neue Klimabusse in Bayern geben, 2022 waren es knapp 200.

Der Wechsel der Antriebe sei eine Mammutaufgabe. Auch bei den antriebsbedingten Mehrkosten werde der Freistaat einspringen, sollte der Bund eine Förderung ablehnen. Übergangsweise sollten auch emissionsarme Fahrzeuge, etwa mit Biogasantrieb, gefördert werden.

