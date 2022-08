Baustelle auf Autobahn A8 in München: Arbeiten wegen verschlissener Fahrbahn ‒ die Details und Einschränkungen

Von: Jonas Hönle

Erneuerung der Fahrbahn - Baustelle auf der A8 von München Richtung Salzburg. (Symbolbild) © Matthias Schrader/dpa

Baustelle auf der Autobahn A8 in München: Was für Erneuerungen gemacht werden, welche Einschränkungen es gibt und wie lange die Arbeiten dauern...

Die Autobahn A8 in München zwischen Perlach und dem Autobahnkreuz Süd wird ab dem 8. August erneuert. Mit den Arbeiten soll die alte und verschlissene Fahrbahn Richtung Salzburg von Grund auf überholt werden. Laut der Autobahn GmbH des Bundes sei dies für ein sicheres Befahren der Strecke notwendig.

Bis zum Wochenende soll die Verkehrsführung für die Baustelle auf der A8 abgeschlossen sein. Ab Montag soll die alte Fahrbahn dann abschnittsweise von Nord nach Süd abgefräst werden.

Arbeiten auf A8 in München - Baustelle wegen verschlissener Autobahn-Fahrbahn

Unter der Woche sollen in beiden Fahrtrichtungen der A8 wie bisher zwei Fahrspuren zur Verfügung stehen. Am Wochenende werde in Fahrtrichtung Salzburg die Zahl der Fahrspuren auf eine reduziert. Als Alternativstrecke steht die parallel verlaufende A 995 zur Verfügung.

Vom 16. bis zum 29. August werden an der Anschlussstelle Neubiberg die Ein- und Ausfahrten in Fahrtrichtung Salzburg gesperrt.



Mit dem Voranschreiten der Arbeiten werden im September und Oktober auch die Anschlussstellen Unterhaching-Ost und Taufkirchen-Ost abschnittsweise für die Fahrtrichtung Salzburg gesperrt. Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben.

Bis Ende Oktober soll die Erneuerung abgeschlossen sein.

