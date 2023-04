Ein Hindernis weniger

Haltstelle St Veit.jpg © oh

Die Stadt München hat an der Trambahn-Haltestelle St.-Veit-Straße einen Bordstein abgesenkt. Der Bezirksausschuss Berg am Laim hatte sich dafür eingesetzt.

Berg am Laim – Peter Hilmer fährt mit seinem elektrischen Rollstuhl regelmäßig zur Trambahnhaltestelle St.-Veit-Straße und von dort weiter mit der Tram zum Ostbahnhof. Bis vor Kurzem gab es immer ein Problem: In seiner Fahrtrichtung war der Bordstein der Haltestelleninsel nicht abgesenkt. Da er mit seinem Rollstuhl keine Stufen befahren kann, musste er deshalb immer einen großen Umweg zur nächsten Bordsteinabsenkung machen. So manches Mal fuhr ihm dann die Straßenbahn davon.



Barbara Reichart (Grüne) ist Vorsitzende im Unterausschuss Soziales des Bezirksausschusses Berg am Laim. Sie machte Peter Hilmer darauf aufmerksam, dass er im Bezirksausschuss Unterstützung bekommen könnte.



Die mangelnde Barrierefreiheit dieser Trambahnhaltestelle ist dem Bezirksausschuss Berg am Laim schon länger ein Dorn im Auge. Doch die bisherigen Bemühungen von Seiten des Bezirksausschusses, diese Haltestelle barrierefrei umbauen zu lassen, sind bis heute erfolglos geblieben. Dem Bezirks-



ausschuss wurde wiederholt von der Stadtverwaltung mitgeteilt, dass die Trambahnhaltestelle St.-Veit-Straße im Zuge des Baus der zweiten Stammstrecke als sogenannte Schattenmaßnahme barrierefrei umgebaut werden würde. Ein genauer Zeithorizont wurde jedoch nicht genannt.



Die Bürgeranfrage von Peter Hillmer war somit für den Bezirkssauschuss ein höchst willkommener Anlass, das Thema bei der Stadt erneut anzusprechen.



Constanze Kobell, die Behindertenbeauftragte des Bezirksausschusses Berg am Laim, schlug vor: Da die barrierefreie Umgestaltung der ganzen Trambahnhaltestelle leider in unabsehbarer Ferne sei, müsse man notgedrungen stückweise die Hindernisse an dieser Haltestelle angehen.



Der Vorschlag von Constanze Kobell wurde vom Vorsitzenden des Bezirksausschusses, Alexander Friedrich (SPD), umgesetzt. Er wandte sich an die Stadtverwaltung, die nach einem Ortstermin dringenden Handlungsbedarf feststellte.



Wenige Wochen später wurde der Bordstein abgesenkt. Nun können Peter Hilmer und alle anderen Betroffenen bequem und rasch die Trambahn erreichen.



Der Bezirksausschuss ist sehr zufrieden mit dieser raschen Abhilfe. Dennoch bleibt die Forderung des Bezirkssauschusses an die Stadt und die SWM, die Haltestelle zeitnah komplett barrierefrei umzubauen.



Die Geschichte von Peter Hilmer zeigt, wie dringend es ist, hier noch vor dem Bau der zweiten Stammstrecke alle Hindernisse und Gefahren für Menschen mit Behinderungen an dieser wichtigen Haltestelle zu beseitigen.