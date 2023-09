Unfall im „Höllenblitz“ mit Verletzten auf der Wiesn ‒ Achterbahn nimmt Betrieb wieder auf

Von: Andreas Schwarzbauer

Auf der Achterbahn Höllenblitz sind zwei Waggons zusammengestoßen. © Ingo Wagner, dpa

Auf dem Oktoberfest in München sind zwei Waggons des Fahrgeschäfts „Höllenblitz“ zusammengestoßen. Acht Fahrgäste wurden beim Unfall leicht verletzt.

Update: 18. September

Nach Unfall: Achterbahn „Höllenblitz“ auf der Wiesn in München nimmt Betrieb wieder auf

München ‒ Nach dem Achterbahn-Unfall auf der Wiesn in München kann der „Höllenblitz“ voraussichtlich am Dienstag wieder in Betrieb gehen.

„Die Ermittlungen vor Ort sind abgeschlossen. Von uns aus kann das Fahrgeschäft wieder fahren“, sagte ein Polizeisprecher am Montag laut dpa.

Der Geschäftsführer des „Höllenblitz“, Wilhelm Ottens, sagte, auch die nötigen Reparaturen seien weitestgehend abgeschossen. „Es muss jetzt alles abgenommen werden. Darauf warten wir jetzt.“ Dazu würden Vertreter der Herstellerfirma und des TÜV erwartet.

Achterbahn-Unfall auf der Wiesn - Acht Personen leicht verletzt

Zu dem Unfall war es am Samstagabend nach 22.10 Uhr gekommen. Ein anfahrender Zug war langsam zurückgerollt und mit dem stehenden Zug kollidiert. Beide Züge waren laut Ottens mit etwa 30 Menschen besetzt, alle hätten selbstständig aussteigen können. Acht Fahrgäste wurden leicht verletzt, drei von ihnen wurden vorsorglich ins Krankenhaus geschickt.

Update: Weiterer Defekt einer Achterbahn auf der Wiesn

Auch die Achterbahn Olympia Looping legte am Samstag ein technischer Defekt lahm. Fünf Stunden lang rollte kein Wagen mehr. Auf einen Video auf X (ehemals Twitter) ist zusehen, wie die Waggons der Achterbahn auf halber Strecke nach oben einfach stehen bleiben und die Fahrgäste in luftiger Höhe aussteigen sowie nach unten gehen müssen.

München - Auf der Wiesn sind zwei Waggons des Fahrgeschäfts Höllenblitz am Samstagabend gegen 22.15 Uhr zusammengestoßen. Die Polizei berichtet, dass ein Fahrzeug in den hinter ihm stehenden Wagen gerollt ist. „Es gab eine leichte Kollision der beiden Züge, alle Personen sind selbstständig ausgestiegen“, bestätigt der Geschäftsführer des „Höllenblitz“, Willi Ottens. Jeder der Wagen sei mit etwa 30 Menschen besetzt gewesen

Unfall in Fahrgeschäft der Wiesn: Neun verletzte Fahrgäste

Dennoch wurden neun Fahrgäste leicht verletzt. Der Sanitätsdienst behandelte sie ambulant. Die Verletzten seien gründlichst untersucht worden, sagte Michel Belcijan, Betriebsleiter der Aicher Ambulanz, der dpa. Sie hätten vorwiegend Prellungen erlitten. Drei Patienten sollten zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht werden.

Der „Höllenblitz“ muss wegen des Unfalls erst mal gesperrt bleiben. © Sven Hoppe, dpa

Die Polizei sperrte das Fahrgeschäft und ermittelt wegen der Unfallursache. Hierzu wird die Kriminalpolizei auch einen Gutachter hinzuziehen. „Es war augenscheinlich ein technischer Defekt an der Anlage. Wir sind in der Klärung“, ergänzte Ottens. Die Bahn war vor dem Start wie alle Fahrgeschäfte auf dem Oktoberfest eingehend vom TÜV überprüft worden.

Insgesamt zeigen sich Polizei und Sanitätsdienst mit dem Wiesn-Auftakt aber zufrieden. Ärzte und Sanitäter der Aicher Ambulanz versorgten 646 Patienten. Die Zahlen seien zwar hoch, allerdings lasse sich keine signifikante Steigerung im Vergleich zu den ersten Wiesn-Samstagen der Vor-Corona-Jahre feststellen, meint Aicher-Betriebsleiter Michel Belcijan. Der erste Verletzte kam nach einem Sturz bereits um 9.09 Uhr. Der erste Einsatz wegen übermäßigen Alkohol-Konsum sei um 15.38 Uhr und damit relativ spät gewesen.

