Ärzte-Streik in Bayern ‒ Warum auch in München viele Praxen am Montag geschlossen bleiben

Von: Sebastian Obermeir

Ärzte in Bayern schließen am Montag für zwei Stunden ihre Praxen. Der Streik hat auch Auswirkungen auf viele Praxen in München. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa Bildfunk

Bayerns Ärzte rufen am Montag, 10. Oktober, zum gemeinsamen Streik gegen die Sparpläne der Bundesregierung auf. Auch in München sollen viele Praxen geschlossen bleiben.

Philipp Schoof ist seit über zehn Jahren niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Sein Terminkalender: entsprechend proppenvoll, die Praxis an der Cosimastraße trotz neuer, größerer Räume ebenso. Dennoch findet er Zeit für neue Patienten, für die vielen Anliegen von Eltern.

Nun reicht es ihm aber: „Die derzeitige Situation ist nur durch persönlichen Raubbau und mit motivierten Angestellten zu meistern, die über ihre Grenzen gehen. Aber wir sind jetzt am Limit.“

Ärzte-Streik in Bayern ‒ Wann und warum die Mediziner in München ihre Praxen schließen

Deshalb nimmt seine Praxis am Montag, 10. Oktober, am bayernweiten Protest gegen die Sparpläne der Bundesregierung teil. Von 8 bis 10 Uhr wird gestreikt, wo sonst behandelt, geimpft und untersucht wird.

Schoof ist nicht allein mit seinem Frust. Wer in München einen Hautarzt-Termin braucht, muss oft monatelang warten, selbst beim Hausarzt geht teils ohne Termin nichts mehr.

„Ich hoffe, dass zwei Drittel der Praxisteams in Bayern am Protesttag teilnehmen“

Die Hausarzt-, Facharzt-, Kinder- und Jugendarzt- und Psychotherapeutenverbände haben folglich gemeinsam zum Protest aufgerufen, die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) unterstützt die Aktion.

„Ich hoffe, dass zwei Drittel der Praxisteams in Bayern am Protesttag teilnehmen“, sagt Schoof. In München rechne er mit noch mehr. Wie viele Praxen am Protesttag tatsächlich geschlossen bleiben, lässt sich laut KVB nicht sagen, da die Teilnahme nicht gemeldet werden muss.

Lohnt sich der Protest der Ärzte in Bayern?

Schoof räumt aber schon einmal ein: Viele würden sich fragen, ob sich ein zweistündiger Protest überhaupt lohne. Schließlich kämpfe man seit Jahren für bessere Bedingungen. „Dennoch finde ich, dass ein Schulterschluss jetzt nötig ist.“

Das sehen auch die Vorstände der KVB und die Vertreter der Ärzteverbände so. „Die angedrohte Rücknahme der Neupatienten-Regelung hat das Fass für die bayerischen Praxen zum Überlaufen gebracht“, schreiben sie in einer Aussendung zum Protesttag.

Laut der Regelung erhalten Ärzte das Honorar für Neupatienten ohne die sonst üblichen Abschläge. Werde sie nun aufgehoben, rechnen die Verbände mit weitreichenden Folgen für die Patienten. „Man kann nur mutmaßen, wie katastrophal sich diese Regelung auswirken würde“, sagt Schoof. „Die Wartezeiten würden sich wohl drastisch erhöhen.“



„Wir müssen ein Zeichen setzen.“ Philipp Schoof, Kinder- und Jugendarzt aus Bogenhausen, geht entschlossen in den Ärzte-Streik am Montag in Bayern. © privat

Darüber hinaus machen steigende Kosten und Fachkräftemangel den Medizinern zu schaffen – die geplante Honorar-Erhöhung für die Praxisteams von zwei Prozent reiche nicht aus. „Wir kriegen nur das Signal, wir sollen mit Almosen weiterwurschteln“, kritisiert Schoof. „Aber so können wir bei zehn Prozent Inflation nicht weitermachen. Wir müssen ein Zeichen setzen.“

Die Patienten, die am Montag Termine gehabt hätten, werden in Schoofs Praxis vorab informiert, alle habe man aber noch nicht erreicht. „Ein wenig Ärger, den ich auch verstehe, ist aber programmiert.“

Es sei ein schmaler Grat, auf dem man sich bewege: niemanden zu gefährden, aber auch unbequem zu sein, wachzurütteln. Zwei Stunden sind gewissermaßen der Kompromiss. Aber: „Das ist der Vorgeschmack, auf das, was droht“, sagt Schoof. „Wir bewegen uns auf eine Katastrophe hin, was die ambulante medizinische Versorgung betrifft.“

Online-Informationsveranstaltung am Protesttag Am Montag, 10. Oktober, bleiben etliche Arztpraxen in Bayern von 8 bis 10 Uhr geschlossen. Währenddessen findet eine öffentliche Online-Infoveranstaltung mit Vertretern der bayerischen Berufsverbände und der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns statt. Der Livestream kann im Internet verfolgt werden.

