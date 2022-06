Aiwanger hat Corona ‒ Bayerns Wirtschaftsminister und Freie Wähler-Chef mit Virus infiziert

Von: Jonas Hönle

Hubert Aiwanger, der Wirtschaftsminister von Bayern und Freie Wähler-Chef, hat Corona. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Die Inzidenz steigt und der Wirtschaftsminister von Bayern und Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat sich nun mit dem Corona-Virus infiziert.

Die Corona-Inzidenz in Bayern steigt und auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat es nun getroffen. Wie das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mitteilt, hat sich der Chef der Freien Wähler mit dem Virus infiziert.

Aiwanger hat demnach jedoch lediglich milde Symptome.

Aiwanger ist der vorerst letzte in einer langen Reihe von Ministern, der sich angesteckt hat. Am Dienstag nahm er noch an der Kabinettssitzung teil.

Der Wirtschaftsminister hatte sich auch als mutmaßlich letztes Kabinettsmitglied erst im Herbst vergangenen Jahres gegen Covid impfen lassen.

Im April hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Reise nach Saudi-Arabien wegen einer Corona-Infektion absagen müssen.

Bei Aiwanger fällt keine Auslandsreise flach, sondern ein geplanter Fernsehauftritt in der Sendung „Maischberger“.

