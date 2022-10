Park-Ärger im Diamaltpark in Allach: Zu viele Autos, zu wenig Schilder

Von: Ursula Löschau

Auto-Chaos in Allach: Der Diamaltpark versucht mit allerhand Vorschlägen gegen die Park-Probleme anzugehen. © Ursula Löschau

Park-Chaos im Diamaltpark in Allach: Das Neubaugebiet in München steht vor großen Heraufforderungen. Was ein Mietwagen-Unternehmen und fehlende Schilder damit zu tun haben...

Das Neubauviertel Diamaltpark in Allach füllt sich. Doch mit den Anwohnern und Besuchern kommen auch die parkenden Autos samt Lieferverkehr vom Paket- bis zum Pizza­boten.

In der Summe ergibt das nach Aussagen von dort lebenden Bürgern gerade das größte Chaos – und Gefahren vor allem für die Kleinsten dort. „Überall wird geparkt, auch in Feuerwehr-Zufahrten“, warnte ein Bewohner in der jüngsten Sitzung des Bezirks­ausschusses Allach-Untermenzing. Der erhofft sich nun von einem Ortstermin mit dem Mobilitätsreferat (MOR) eine schnelle Besserung der Lage.

Diamaltpark in Allach: Fehlende Verkehrsschilder sorgen für Ärger

Das Hauptproblem: Das Quartier ist noch nicht vollständig entwickelt und auch noch nicht mit Verkehrszeichen wie Halteverbotsschildern bestückt. Somit fehlt der Polizei in etlichen Fällen die Handhabe, Parksünder als solche zu bestrafen. Es sei denn, sie verstoßen gegen allgemein gültige gesetzliche Vorgaben.



Viertel-Chef Pascal Fuckerieder (SPD) befürchtet nun, dass die Beschilderung erst komme, wenn alle Straßenbereiche fertig sind. „Und nicht, solange dort noch Baustelle ist.“ Diese Auskunft hat ein Vertreter des MOR bereits bei der jüngsten Bürgerversammlung für den 23. Stadtbezirk im Juni erteilt, als der Park-Ärger auf dem Dia­malt-Gelände ebenfalls zur Sprache gekommen ist.

Schnelle Abhilfe verspricht sich Gabriele Hartdegen (CSU) noch während der Bauphase von mobilen Schildern. Das ist einer der Vorschläge, die der BA beim Orts­termin mit dem MOR diskutieren möchte.

Park-Chaos im Diamaltpark in München: Mietwagenunternehmen stellt Fahrzeuge ab

Außerdem will Fuckerieder ein weiteres Ärgernis angehen. Nach den Beobachtungen eines Anwohners hat ein großes Mietwagenunternehmen den Diamaltpark auserkoren, um dort defekte Fahrzeuge abzustellen. Das habe das Unternehmen ihm auf Nachfrage schriftlich mitgeteilt.

Diese Autos blockierten „eine ganze Reihe an Parkplätzen für die Anwohner“ und trügen dazu bei, „dass gefährliche Verkehrssituationen“ entstünden, klagt der Bürger. Der BA-Chef appelliert nun in einem Schreiben an die Verantwortlichen, diesen Missstand abzustellen.



Diamaltpark in Allach: Zukünftige Verkehrsordnung

Welche Verkehrsregelung für das Quartier gelten soll, ist aktuell noch nicht festgelegt. In der jüngsten Sitzung tendierte das Gremium eher zu einem verkehrsberuhigten Bereich als zu einer Tempo-30-Zone.



Das MOR bestätigt, dass im Oktober ein Treffen stattfinden soll. „Eine eventuell erforderliche Beschilderung könnte dann im fertiggestellten Straßenabschnitt kurzfristig angeordnet werden“, sagt Sprecherin Christina Warta.

Grundsätzlich sei man bestrebt, „durch eine klare bauliche Ausgestaltung des Straßenraums die Notwendigkeit für die Aufstellung von Verkehrszeichen zu minimieren“. Das MOR habe bei mehreren Ortsbesichtigungen in den vergangenen Monaten dort „keine auffälligen Situationen von ordnungswidrigem Parken beobachtet“.

