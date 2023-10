Allerheiligen in München ‒ Die Gedenkfeiern und Gottesdienste auf den Friedhöfen am Feiertag

Teilen

Am Feiertag Allerheiligen finden auf den Friedhöfen in München Gedenkfeiern und Gottesdienste statt. © Sven Hoppe/dpa

Am Feiertag Allerheiligen am 1. November finden in München zahlreiche Gedenkfeiern und Gottesdienste statt. An manche Friedhöfen gibt es auch einen Elektro-Golfcart-Service.

München ‒ Am 1. November ist Allerheilligen und wie jedes Jahr finden wieder die Aussegnungen der katholischen Kirche auf den Friedhöfen in München statt.

Allerheiligen in München - Ein Feiertag zum würdevollen Totengedenk

Das Hochfest wird seit dem 9. Jahrhundert am begangen. Der Feiertag wurde insbesondere jenen Heiligen gewidmet, die keinen eigenen Gedenktag im kirchlichen Jahr haben. Seit dieser Zeit werden Heilige, Märtyrerinnen und Märtyrer, aber auch alle Verstorbenen an diesem Tag feierlich geehrt. Im Vordergrund steht das würdevolle Totengedenken.

Die städtischen Friedhöfe sind an Allerheiligen von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Die Mitnahme von Fahrrädern ist wegen des hohen Besucheraufkommens an diesem Tag nicht gestattet.

Elektro-Golfcart-Service an Friedhöfen in München

Die Städtischen Friedhöfe München bieten erstmals zusätzlich auf dem Nordfriedhof, Ostfriedhof, Neuen Südfriedhof und Waldfriedhof einen „Hop-on/Hop-off Fahrservice“ mit Elektro-Golfcarts an.

Die Golfcarts fahren ohne feste Route über die besagten Friedhöfe und nehmen Besucherinnen und Besucher auf Wunsch ein Stückchen mit, um den Grabbesuch an Allerheiligen zu erleichtern.

Allerheiligen in München - Die Gedenkfeiern und Gottesdienste auf den Friedhöfen am Feiertag

München Süd Alter Südlicher Friedhof

8.30 Uhr: Katholischer Gottesdienst, Kirche St. Stephan, Stephansplatz 2

15.30 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs

15.30 Uhr: Trauerserenade, Münchner Petersturmmusik, Durchgang Alte Arkaden

Neuer Südfriedhof

9 Uhr: Katholischer Gottesdienst, Pfarrkirche St. Michael Perlach, Pfanzeltplatz 1

13 Uhr: Trauerserenade, Bläserensemble des Blasorchester, St. Michael München-Perlach e.V., vor der Aussegnungshalle

14 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

Friedhof Sendling

13.30 Uhr: Trauerserenade, Blaskapelle Poschet, vor der Aussegnungshalle

15 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

Waldfriedhof – Neuer Teil

10.30 Uhr: Heilige Messe auf Italienisch, Aussegnungshalle

11.30 Uhr: Gedenkfeier für die gefallenen italienischen Soldaten, Denkmal des Italienischen Militärfriedhofs

15 Uhr: Katholischer Gottesdienst mit Aussegnung des Friedhofs, Aussegnungshalle

16 Uhr: Trauerserenade, Blaskapelle Poschet, Aussegnungshalle

Waldfriedhof – Alter Teil

10.30 Uhr: Gedenkfeier der Heimatortgemeinschaft Tscherwenka, Gräberfeld 241-W-8, Eingang Lorettoplatz

15 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

16 Uhr: Trauerserenade, Blaskapelle Poschet, vor der Aussegnungshalle

Friedhof Perlach

14.30 Uhr: Trauerserenade, Blaskapelle Poschet, vor der Aussegnungshalle

15 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

Friedhof am Perlacher Forst

9.30 Uhr: Katholischer Gottesdienst, Pfarrkirche Zu den Heiligen Engeln, Weißenseestraße 35

14 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

15 Uhr: Fürbittgebet am Grab der seligen Märtyrer von Dachau, Treffpunkt: Gedenkort Ehrengräber, Opfer des Nationalsozialismus

Friedhof Solln

14 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

Waldfriedhof Solln

14.30 Uhr: Trauerserenade, Blaskapelle Poschet, vor der Aussegnungshalle

15 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

München West Westfriedhof

9.30 Uhr: Katholischer Gottesdienst, Pfarrkirche St. Mauritius, Templestraße 5

10 Uhr: Katholischer Gottesdienst, Pfarrkirche St. Laurentius, Nürnberger Straße 54

13.30 Uhr: Trauerserenade, Bläserensemble Ingeborg Lutz, vor der Aussegnungshalle

14.30 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

Friedhof Obermenzing

15 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

Friedhof Allach

15 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

Friedhof Aubing

15 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

Friedhof Lochhausen

15 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

Friedhof Pasing

14.30 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

Friedhof Untermenzing

11 Uhr: Katholischer Gottesdienst, Pfarrkirche St. Martin, Eversbuschstraße 9

14.30 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

Friedhof Feldmoching

14 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

Friedhof Neuhausen

15 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, Bläserensemble Ingeborg Lutz

Friedhof Nymphenburg

14.30 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, Bläserensemble Ingeborg Lutz

München Nord Nordfriedhof

10 Uhr: Katholischer Gottesdienst, Pfarrkirche Allerheiligen, Ungererstraße 187

11.30 Uhr: Trauerserenade , Bläserensemble Ingeborg Lutz, vor der Aussegnungshalle

14.30 Uhr: Katholische Totengedenkfeier und Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

15.15 Uhr: Trauerserenade, Bläserensemble Ingeborg Lutz, vor der Aussegnungshalle

16 Uhr: Gedenkstunde für die Bombenopfer Münchens, Ehrenhain für Luftkriegsopfer

Friedhof Freimann

13 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

München Ost Krematorium am Ostfriedhof

15.30 Uhr: Trauerserenade, Blaskapelle Poschet, vor der Aussegnungshalle des Krematoriums

Ostfriedhof

11 Uhr: Trauerfeier am Denkmal des Königlich Bayerischen Infanterie-Leib-Regiments, Gräberfeld 106a

14 Uhr: Trauerserenade, Münchner Petersturmmusik, vor der Aussegnungshalle

15 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

Friedhof Bogenhausen

14 Uhr Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

Friedhof Daglfing

15 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

Friedhof Haidhausen

13.15 Uhr: Trauerserenade, Blaskapelle Poschet, vor der Aussegnungshalle

14 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, vor der Aussegnungshalle

Friedhof Riem - Alter Teil

14 Uhr: Katholische Totengedenkfeier mit Aussegnung des Friedhofs, Blechbläserquartett Christi Himmelfahrt, vor der Aussegnungshalle, Alter Teil

Größte Friedhofserweiterung in ganz Deutschland ‒ Scholle 3 auf dem Friedhof Riem eröffnet

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.