Wegen Klima-Protest und Straßen-Blockaden der „Letzten Generation“ ‒ Stadt München erlässt Allgemeinverfügung

Von: Jonas Hönle

Die Stadt verbietet Straßen-Blockaden der „Letzten Generation“ in München per Allgemeinverfügung. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Die Stadt München erlässt wegen Aktionen der Klima-Aktivisten eine Allgemeinverfügung und das Verbot für unangemeldeten Protest auf bestimmten Straßen.

München ‒ Die „Letzte Generation“ will München zur Hochburg der Klima-Proteste machen und weiterhin Straßen blockieren. Die Landeshauptstadt untersagt daher unangekündigte Aktionen, die auf Routen der Einsatz- und Rettungsfahrzeuge stattfinden, per Allgemeinverfügung. Das Verbot erstreckt sich auch auf Bundesautobahnen, inklusive Autobahnschilderbrücken.

Allgemeinverfügung in München wegen Klima-Protest und Straßen-Blockaden der „Letzten Generation“

Die Allgemeinverfügung gilt mit dem heutigen Freitag ab 12 Uhr und ist bis vorerst zum Ablauf des 12. September 2023 gültig. Das entspreche dem von der „Letzten Generation“ angekündigten Ende ihres Protestes in München.

Klima-Aktivisten dürfen nun nicht mehr die betroffenen Straßen blockieren, sich auf der Fahrbahn, an Gegenstanden oder anderen Personen festkleben, einbetonieren oder anketten.

Sowohl das Veranstalten von als auch die Teilnahme an solchen nicht angezeigten Blockade-Aktionen ist verboten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt München. Der Aufruf zur Teilnahme an einer untersagten Versammlung sei ebenfalls strafbar.

Die Teilnahme an einer verbotenen Versammlung kann mit einer Geldbuße von bis zu 3.000 Euro geahndet werden. Zudem prüft das Kreisverwaltungsreferat (KVR), inwieweit gegenüber einzelnen Personen, die sich durch Ankleben an nicht angezeigten Blockade-Aktionen beteiligen, Mitführverbote von Klebstoff erlassen werden können.

Das Verbot sein angesichts der vielen Protest-Aktionen am Donnerstag, die die Klima-Aktivisten bis zum 12. September fortführen wollen, nötig.

Das KVR habe zusammen mit der Polizei die gestrigen nicht angekündigten Blockadeaktionen bewusst abgewartet und ausgewertet, bevor diese Maßnahme ergriffen wurde.

Wegen Klima-Protest - Verbot von Blockade-Aktionen auf bestimmten Straßen in München

Anders als bei den bisherigen nicht angezeigten Protesten fanden gestern mehrere nicht angezeigte Proteste an verschiedenen Orten teils gleichzeitig statt. Ein Großteil davon mit Ankleben auf der Fahrbahn und Blockaden von bis zu 2,5 Stunden.

Die von den Aktivisten zwar theoretisch räumbare Rettungsgasse funktioniere in der Praxis nicht wie gewünscht, heißt es. Blockaden auf Hauptverkehrsadern (insbesondere während des Berufsverkehrs) können oftmals so massive Rückstauungen verursachen, dass Rettungsfahrzeuge teilweise feststecken und erst gar nicht bis zur Rettungsgasse durchkommen. Dies sei gestern bei zwei Einsatzfahrten der Fall gewesen.

Das KVR betont ausdrücklich, dass es nicht darum geht, Versammlungen zu Klimaschutzmaßnahmen grundsätzlich zu verhindern. Die Allgemeinverfügung stelle hingegen klar, dass das Versammlungsrecht dort endet, wo Leib und Leben Dritter gefährdet sind.

