Protest-Aktion in der Allianz Arena ‒ Gericht in München verurteilt Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“

Von: Jonas Hönle

Teilen

Klima-Aktivisten erhalten nach Protest in der Allianz Arena München Geldstrafen. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Bei einem Fußball-Spiel des FC Bayern in der Allianz Arena liefen die Klima-Aktivisten mit Sekundenkleber und Kabelbindern aufs Spielfeld und zum Tor.

München ‒ Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ hatten versucht sich bei einem Fußball-Spiel in der Allianz Arena an ein Tor festzukleben.

Wegen Hausfriedensbruch verurteilte das Amtsgericht München die beiden Frauen und den Mann nun zu Geldstrafen zwischen 150 und 225 Euro.

Klima-Protest in Allianz Arena München - Gericht verurteilt Aktivisten der „Letzten Generation“ zu Geldstrafen

Staatsanwalt Johannes Füßl hatte höhere Strafen zwischen 600 und 1200 Euro gefordert. Es handele sich um „Überzeugungstaten“ und „bewusste Entscheidungen“, sagte er laut dpa. Die Angeklagten hatten gefordert, freigesprochen zu werden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die drei Klima-Aktivisten waren am 27. August bei der Partie zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach aufs Spielfeld gelaufen.

Ihr Ziel war es, sich an den Fußball-Toren mit Sekundenkleber festzukleben und mit Kabelbindern festzubinden, um ein konsequenteres Einschreiten der politischen Akteure gegen den Klimawandel zu erreichen. Die Allianz Arena stellte daraufhin einen Strafantrag.

Bei FC Bayern-Spiel - Klima-Aktivisten laufen mit Sekundenkleber aufs Spielfeld

Die Aktivisten räumten die Tat vor Gericht ein. Sie betonten aber, dass sie die Aktion vor dem Hintergrund der Klimakrise für gerechtfertigt hielten.

„Ich kann die Motivationslage absolut nachvollziehen“, hatte die Vorsitzende Richterin Sabine Eppelein-Harbers zu Beginn der Verhandlung gesagt. Dennoch sehe sie für die Tat „keinen Rechtfertigungsgrund im Sinne des Strafgesetzbuches“.

Nach einer Straßenblockade am Stachus und einer Aktion in der Alten Pinakothek verurteilte ein Gericht in München ebenfalls Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.