Mit gestohlenem Linienbus: Unbekannte machen Spritztour durch München und verursachen Unfall

Von: Jonas Hönle

Drei bislang unbekannte Täter stahlen einen Bus in München und verursachten bei einer Spritztour einen Unfall. (Symbolbild) © dpa/Peter Kneffel

Unbekannte Täter drangen mit Gewalt in einen Bus in München ein und verursachten bei einer Spritztour einen Unfall. Die Polizei sucht Zeugen.

München / Am Hart ‒ Die Münchner Polizei sucht drei unbekannte Täter, die einen Linienbus eingebrochen sind und bei einer Spritztour mit ihm einen Unfall verursacht haben.

Täter stehlen Linienbus in München und verursachen Unfall bei Spritztour

Mit Gewalt verschafften sich die bislang Unbekannten am Dienstag, zwischen 03.00 und 03.45 Uhr Zutritt zu dem Linienbus. Dieser war an der U-Bahn-Station Am Hart abgestellt.

Laut Polizei durchsuchten die Täter den Bus zuerst nach Wertgegenständen und versuchten diese zu stehlen.

Im Anschluss starteten die drei den Bus und fuhren für mehrere Minuten in der Gegend umher, bevor sie zum U-Bahnhof Am Hart zurückkehrten und mit einem anderen geparkten Linienbus zusammenstießen.

An den Bussen entstand ein Gesamtsachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.



Münchner Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich U-Bahnhof Am Hart (Am Hart/Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

