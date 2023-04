Angriff auf 15-jährigen Bayern-Fan in Planegg

Von: Andreas Schwarzbauer

Die Polizei wertet auch soziale Netzwerke aus und hofft so, auf die Täter vom Bahnhof Planegg zu stoßen. (Symbolbild) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Zwei Unbekannte haben am Bahnhof Planegg einen Jugendlichen geschlagen und getreten. Der Grund dafür soll gewesen sein, dass er FC-Bayern-Fan war

Planegg - In der Nacht auf Karfreitag ist ein 15-Jähriger am Bahnsteig in Planegg angegriffen worden. Der Jugendliche aus Gauting wollte um 1.45 Uhr die S-Bahn in Richtung Tutzing einsteigen. Nach Ermittlungen der Polizei hinderten ihn zwei Unbekannte, die den Zug verließen, am Einsteigen und griffen ihn anschließend an.

Planegg: Täter filmen ihren Angriff

Grund war laut der Aussage des 15-Jährigen, dass er Fan des FC Bayern München sei. Er wurde mehrfach geschlagen und getreten. Schließlich musste er sich laut Polizei auf den Boden knien und sagen, dass er ein „Bayern Idiot“ und Bayern-Bastard“ sei. Dabei wurde er gefilmt. Am Anschluss flohen die beiden Täter über die Gleise in ein Waldstück.

Der Jugendliche lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Die Bundespolizei geht davon aus, dass es sich bei den Angreifern um Anhänger des TSV 1860 handeln könnte. Die Beamten wehrten nun die Videos der S-Bahn, aber auch soziale Netzwerke aus, um die Täter zu ermitteln.

Polizei bittet um Hinweise Wer sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder zu den Handyaufnahmen, die gegebenenfalls in sozialen Netzwerken oder in Chats auftauchen könnten, machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 089/515550-1111 mit der Bundespolizeiinspektion in Verbindung zu setzen.