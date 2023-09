Brand in Münchner Appartement: Feuerwehr in Neuhausen im Einsatz

Von: Sebastian Fuchs

Wegen eines Brandes in einem Appartement in München wurde die Feuerwehr alarmiert. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Wegen eines Brandes in einem Appartement in München wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Löschzug war bereits auf dem Weg zu einem anderen Einsatz und wurde umgeleitet.

München ‒ Wie die Feuerwehr berichtet, war der Brand in dem Appartement in der Ruffinistraße am späten Sonntagnachmittag ausgebrochen. Die Nachbarn bemerkten Rauch aus einem gekippten Fenster und wählten umgehend den Notruf.

Feuerwehr-Einsatz wegen Zimmerbrand in München

Der Löschzug der zuständigen Feuerwache befand sich bereits auf dem Weg zu einer Brandmeldeanlage. Der Weg der Einsatzkräfte führte dabei direkt am Ort des Zimmerbrandes vorbei.

Die Leitstelle dirigierte den Löschzug kurzerhand um und schickte einen für die Brandmeldeanlage einen weiteren Löschzug einer anderen Feuerwache.

Am Einsatzort eingetroffen brachte die Feuerwehr einen Rauchschutzvorhang an der Eingangstüre des Appartements an und verschaffte gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Das Feuer, das in der Küche ausgebrochen war, wurde von einem Atemschutztrupp gelöscht.

Einsatz in Neuhausen: Feuerwehr löscht Zimmerbrand

Im Anschluss wurde die Wohnung laut Bericht der Feuerwehr mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit.

Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Beim Alarm der Brandmeldeanlage, zu welcher der Löschzug unterwegs war, handelte es sich um einen Fehlalarm.

