Grundlose Attacke vom Fahrrad: Unbekannter Mann schlägt Münchnerin ins Gesicht ‒ Frau geht auf Gehweg zu Boden

Polizei sucht Zeugen

Ein Fahrradfahrer schlug einer Münchnerin auf dem Gehweg grundlos ins Gesicht. (Symbolbild)

Ein bislang unbekannter Täter fuhr mit dem Fahrrad auf dem Gehweg und schlug einer Frau in München plötzlich ins Gesicht. Zuvor beleidigte er Passanten.

München / Untergiesing ‒ Die Münchner Polizei sucht einen bislang unbekannten Täter auf einem Fahrrad, der zuerst Passanten beleidigte und eine Frau zu Boden schlug.

Attacke vom Fahrrad in München - Unbekannter auf schlägt Frau auf Gehweg zu Boden

Der Mann befand sich am Montag, den 03. Juli gegen 14.45 Uhr, mit seinem Fahrrad auf der Straße an der Sommerstraße und Untere Weidenstraße in Untergiesing. Laut Polizei beschimpfte er dort zwei Passanten auf dem Gehweg verbal und mit einer Geste.

Danach radelte er auf dem Gehweg der Unteren Weidenstraße und schlug einer dort stehenden Frau ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht. Die 44-jährige Münchnerin fiel durch den Schlag zu Boden und erlitt Verletzungen am Kopf. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter flüchtete auf seinem Fahrrad in Richtung Claude-Lorrain-Straße. Bei einer eingeleiteten Polizei-Fahndung konnte kein Verdächtiger ermittelt werden.

Polizei München sucht Täter mit Beschreibung und bittet Zeugen um Hinweise

Der Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 40 – 50 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, dunkelgraue ca. schulterlange Haare, Drei-Tage-Bart

Bekleidet mit einem dunklen T-Shirt und dunkler Jeans, trug einen dunklen Rucksack.

Fuhr auf einem dunklen City-Bike.

Zeugenaufruf Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sommerstraße (Untergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsanzeigen, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

